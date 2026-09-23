UNP: MinInterior confirma que seguridad de exfuncionarios de Petro fue reducida, pero no eliminada

Tras conocerse una lista de funcionarios que hicieron parte de la administración de Gustavo Petro que recibirían modificaciones en sus esquemas de seguridad, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que no serán eliminados.
El funcionario afirmó públicamente ante los medios que los esquemas de seguridad asignados por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) serán ajustados, por lo que habrá una reducción para garantizar una “protección básica”. Lara justificó esta decisión: “Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro”.
Asimismo, el ministro cuestionó que algunos exfuncionarios de 8 o 10 años atrás y exsenadores mantengan camionetas blindadas y escoltas armados cuando su riesgo ya pasó, atribuyendo la situación a un alto nivel de desorden y derroche en la entidad.