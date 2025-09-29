Florián, de nuevo, defendió su identidad de género: “Hablo en femenino porque soy persona y marica”, en foro en Lima

Juan Carlos Florián, quien es otra vez ministro de Igualdad y Equidad generó controversia en un conversatorio durante el VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe en Lima (Perú), al afirmar: “Sigo hablando en femenino porque soy una marica y porque soy persona”. Sus palabras se viralizaron rápidamente y reabrieron el debate en Colombia sobre identidad de género y representación política.

Durante el evento, que se celebró entre el 24 y 26 de septiembre, Florián relató que su nombramiento fue suspendido provisionalmente en el país por un tribunal administrativo que argumentó que su designación violaba la Ley de Cuotas. “Yo tengo la M en mi cédula, que al momento de identificarme no la voy a cambiar porque yo tengo la M de marica, ¿para qué lo voy a cambiar? Y efectivamente me suspendieron. Tuve que renunciar. Me volvieron a posesionar el domingo pasado como ministro para la Igualdad”, señaló.

