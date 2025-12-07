Del sueño a la pesadilla, una reflexión de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Coronando otro año de crecimiento exponencial para el sector con la llegada de muchos sitios extraordinarios, retomo los temas sectoriales. Los nuevos grupos que han abierto la tienen clara: de nada sirven las recetas sino se domina el negocio.
Entiendo los que sueñan con abrir un restaurante: yo lo tuve y se mantuvo vivo durante casi treinta años. Hoy como consultor, veo el partido desde la tribuna y, quizá por la edad, siento la necesidad de compartir lo aprendido. Vuelvo al papa Francisco: “los jóvenes pueden correr, pero los viejos conocemos el camino”. Don Adolfo Podestá, que con más de noventa años sigue soñando, ha sostenido el suyo con éxito por más de seis décadas madrugando y trasnochando. Su sabiduría infinita ha sido ejemplo para el sector. Juntos nos reímos de todo por lo que hemos pasado en un negocio más complejo de lo que parece, y de cómo, del sueño a la pesadilla se puede pasar en un instante.