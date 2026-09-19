Misael Cadavid dice que Daniel Quintero vendió Afinia por 5 millones de dólares y dio otros explosivos testimonios

La fiscal 40 anticorrupción advirtió esta semana, antes de presentar todo un arsenal de revelaciones sobre la manera como habría ocurrido la presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) entre 2020 y 2023 —con el fin de que el juez avale la petición de medida carcelaria para Miguel Quintero—, que esas no son las únicas pruebas de las que dispone, que las demás serán presentadas en la etapa de juicio. La declaración es apenas natural, pues en esta fase temprana del proceso penal no se pueden mostrar todas las cartas; sin embargo, hace pensar que lo que viene de acá en adelante ofrecerá todavía muchas sorpresas y mantendrá la expectativa en un caso mediático por la magnitud del presunto desfalco ocurrido, pero sobre todo por los personajes involucrados. Vale recordar que Miguel Quintero es el hermano Daniel Quintero y que está siendo procesado por supuestamente liderar un tinglado que se habría apropiado de miles de millones de pesos del erario mientras este último ejercía como alcalde de Medellín o precisamente aprovechándose de ese parentesco. El caso de la contratación del Amva con los bomberos, con un monto de $17.656 millones comprometidos, y $2.481 millones en coimas, por el que ahora está siendo judicializado el mayor de los Quintero, sería solo la punta del iceberg y representaría apenas la “menuda” del dinero esquilmado a la administración pública, pues el mismo esquema se habría replicado en otras entidades. Por este también acaban de ser imputados el ex subdirector financiero del Amva, Álvaro Villada (interés indebido y peculado); la asesora jurídica Vanesa Álvarez (interés indebido), y Sebastián Ortega, hijo del polémico político de Bello William Ortega (peculado). Ya habían sido imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio; dos exsubdirectoras del área ambiental y una profesional que fungía como supervisora de contratos allí; el exgerente de los bomberos de Itagüí Misael Cadavid, el exjefe Elkin González y el extesorero, Juan Alberto Cardona.

Cerca de cuatro horas duró la lectura del escrito detallado de los hechos que habrían ocurrido y que, para la Fiscalía, justifican solicitar que Miguel Quintero vaya a la cárcel mientras avanzan las audiencias y se dicta un veredicto. Comenzó el jueves pasado antes de las 3:00 p.m. y culminó casi a las 7:00 p.m. Entre otras cosas y basada en las declaraciones de varios testigos que están delatando bajo principio de oportunidad, la fiscal habló de la participación que habría tenido este en los hechos ilícitos, con minucias como las reuniones que hizo; mencionó las visitas de personas presumiblemente allegadas a estos para doblegar a Cadavid en la cárcel; los viajes al exterior; también de los cheques expedidos por los bomberos de Itagüí que luego cambiaban y llevaban personalmente a sus destinatarios en fajos de billetes envueltos en bolsas negras. EL COLOMBIANO tuvo acceso, además, a las declaraciones de Cadavid, donde profundiza en todos los anteriores asuntos y hasta salpica al alcalde Daniel Quintero. Una gran revelación tiene que ver con su relato sobre la manera como se habría negociado el manejo del Hospital General y cómo se habría visto la mano de Fredy Esteban Restrepo. Algo inédito es el capítulo sobre una presunta corrupción que tocaría al propio alcalde de Itagüí. A continuación les presentamos las seis principales revelaciones que buscaría demostrar la Fiscalía de acá en adelante.

1. Visitas para ablandar al testigo estelar

Las curiosas visitas al sitio de reclusión de Misael Cadavid develan igualmente la red de posibles relaciones de los imputados en este proceso y que estarían haciendo hasta lo imposible para disuadir a quienes colaboran con la justicia. La fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública detalló 17 visitas de abogados a Misael y dio a entender que varios de ellos no tendrían una explicación válida, pues no hacen parte del equipo de su defensa. Este diario halló que varios han sido amigos de Cadavid, como el exalcalde de San Luis, Henrry Suárez, el que más lo visitó (3 veces de noviembre de 2025 a enero de 2026) o Alberto Hincapié, que fue su asesor jurídico en el Hospital La María y entró el 18 de noviembre. Oscar Santamaría ingresó el 19 de enero y el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien afronta un caso penal por presunta corrupción y sus bienes están afectados en un proceso de extinción de dominio, fue el 10 de diciembre. La fiscal dijo que Zuluaga ha sido cercano a los hermanos Quintero y que le habría recomendado a Misael no firmar el principio de oportunidad porque eso lo hacía “quedar con un montón de enemigos”. Por otra parte, al abogado Santamaría varias fuentes lo asocian como allegado al exsenador Carlos Andrés Trujillo, el mismo que habría tratado de mandarle a Cadavid, a través del personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, la razón de que podía contar con los buenos oficios de este, incluso poniéndole gratis abogados reputados a su servicio, por ejemplo, Santiago Trespalacios y Santamaría. Además, Trujillo fue aliado de Daniel Quintero. Entérese: “Les pusieron abogados para amenazarlos, no para defenderlos”: alcalde de Medellín denuncia presiones a testigos del caso Quintero Al preguntarle, Santamaría indicó que acudió al penal por agradecimiento, pues su madre ha sido amiga de Cadavid y este le ayudó an ella en la pandemia. Admitió que le expuso las implicaciones en cuatro posibles escenarios: “irse a juicio, allanarse, preacordar o un principio de oportunidad, pero no hubo ninguna situación en particular como lo han querido mostrar, que era para que no hablara; ojalá que él tenga alguna grabación”, anotó. Admitió que ha tenido contratos con la Alcaldía de Itagüí y que conoce a Trujillo por ser militante del Partido Conservador, pero soslayó aceptar alguna relación personal. No obstante, este diario accedió a una foto donde aparece con Trujillo disfrutando de un partido de la Selección Colombia. En su declaración ante los investigadores, Cadavid mencionó directamente las visitas del exconcejal de Medellín Lucas Cañas, de Zuluaga y de Santamaría “con la idea de traer mensajes de los Quintero (Daniel y Miguel) y de Carlos Trujillo”. Otro detalle es que estos no ingresaron en fin de semana, como visitas normales, sino en días de semana y como si estuvieran en ejercicio de su profesión. Por su parte, Trespalacios, quien actualmente defiende a Miguel Quintero, dijo que sí le ofrecieron antes representar a Cadavid pero fue la misma hija del imputado mientras estaba encarcelado. “Incluso, era tanta su urgencia que la recibí en mi oficina un día festivo. Ella me pidió que fuera a visitarlo pero me negué, según recuerdo por problemas de agenda”. EL COLOMBIANO buscó a Zuluaga y no halló su número, mientras que en el número de su esposa no contestaron los mensajes.

2. Las tres reuniones de Miguel para el negocio con bomberos

La fiscal 40 anticorrupción destacó que Miguel Quintero no necesitó de un cargo público ni hacer presencia permanente en el Área Metropolitana para consumar los presuntos delitos de interés indebido en contratos y peculado, porque contaba con personas de su confianza que actuaban a su nombre en la entidad. No obstante, para finiquitar el negociado de la contratación de los bomberos de Itagüí con el Amva hay varias apariciones directas suyas. Misael Cadavid relató que se encontró con él a principios de junio de 2020 en El Tesoro, pero también tuvieron otros encuentros en ese mismo centro comercial; y en una ocasión en el restaurante La Tienda de Pedro, de Las Palmas. Allí, frente a Sebastián Ortega, le habría preguntado si le interesaba un contrato para capacitaciones entre los bomberos de Itagüí y el Amva. Ahí se habría pactado la posterior reunión del médico y bombero con Álvaro Villada y Vanesa Álvarez, en las instalaciones del Área, en el mismo mes, en la que se pactó que no le cobrarían el 20%, como era usual en los contratos, sino el 15%. A dos meses de la ejecución de ese contrato, según dijo, Miguel lo citó de nuevo en El Tesoro para proponerle que se le midiera a un acompañamiento al programa Cuida, que forma voluntarios para la gestión ambiental y la reducción de riesgos en los 10 municipios de la jurisdicción. El requisito era el mismo: un 15%. “Quiero indicar que Miguel Quintero siempre portaba unas hojas en las cuales se observaba un listado de contratos para ejecutar o adelantar con logos del Amva”, apuntó Cadavid, quien habló de otro encuentro entre ambos en el Novo Hotel, en el sector del estadio Atanasio Girardot, y de otro más, en 2021, en el edificio Salamanca, donde asistieron Miguel Quintero y Sebastián Ortega, aunque fue para tratar temas políticos (estaban en las previas de las elecciones de 2022).

3. El ventilador llega a Itagüí

Diego Torres, el alcalde actual de Itagüí, se posesionó con uniforme de bombero. A esa agrupación de socorro ha pertenecido en el mismo municipio del sur del Aburrá que actualmente regenta. Pero según acusó Misael Cadavid, este habría sido una cuota de Carlos Andrés Trujillo y desde 2012 le pasaban plata. Ya como alcalde, desde 2023, no vivía solo del honor sino que, también de acuerdo con el actual testigo, le han pagado cuotas por la adjudicación de contratos. “Frente al contrato de prestación de servicios del CPTI es evidente que la adjudicación para el CBVI se debía a la comisión que me pedía el alcalde Diego Torres y al relacionamiento que tenía conmigo. Para el año 2025, de este contrato se le tenían que dar $150.000.000 que desconozco si se le entregó o no; el año 2024 yo le entregue $100.000.000 en su despacho por este mismo contrato, el dinero se entregó en efectivo en diciembre de 2024”, dijo y mencionó además que el secretario de Gobierno, Jean Mauricio Sánchez Silva, manejaría una nómina de once personas que serían contratos corbata (solo van a cobrar). “Continuamente Jean Mauricio le decía a Juan Cardona que le enviara dinero: $10 millones, $15 millones, sin saber por qué; este señor Jean es primo de la esposa del senador Trujillo”, añadió. Igualmente, según complementó en otro interrogatorio, habría sido ese funcionario quien estuvo más pendiente en 2025 del contrato de $150 millones cuyo objeto era la gestión del riesgo en dos comunas, solo que ya lo habría tenido negociado con alguien más y por eso le habría indicado a Cadavid que solo sacaran el 10% o 15% de administración y el resto se lo entregaran a alguien que señaló. “Se lo pagó a una mujer, no recuerdo su nombre”. Un contrato más en que habría estado la mano de Sánchez sería para la compra de unos radios en Bogotá y otros elementos en Estados Unidos, un tema que había sido ventilado en las primeras audiencias relacionadas con la corrupción a instancias de los Bomberos. “Finalmente, frente al señor Juan Cano tengo conocimiento indirecto de que es quien maneja los recursos del señor Carlos Andrés Trujillo González. Así mismo, he tenido conocimiento que otras personas que son paisanos de la esposa de Carlos Andrés Trujillo, que los conocen como las patonas (...) lo que me han mencionado siempre es que Trujillo tiene estas dos personas como testaferros (...) una evidencia de este tema es que todos los programas sociales de Itagüí se celebran con empresas de estas personas”, añadió. El Juan Cano que menciona Cadavid como testaferro posible de Trujillo sería el hijo del ex diputado Jaime Cano, que ha sido reconocido como su aliado. Misael aseguró en su interrogatorio que cada mes le daba al alcalde Torres $5 millones y el último pago habría sido poco antes de que lo capturaran. EL COLOMBIANO buscó la versión de la administración de Itagüí este viernes. De su equipo de comunicaciones dijeron que Torres conocía la mención que se hizo de él en la audiencia y de las declaraciones dadas ante la Fiscalía por Cadavid, pero dijeron que por lo pronto no habría ningún pronunciamiento.

4. Afinia, un caso que salpicaría directamente a Daniel Quintero

Hasta ahora, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habían hablado de que le habrían pagado a Daniel Quintero 5 millones de dólares por la franquicia para manejar la contratación de Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica. Los “compradores” podrían entonces nombrar a los directivos de Afinia y controlar una contratación que se tenía prevista en alrededor de $10 billones en una década. No obstante, Misael Cadavid, que al principio negó tener que ver con este tema, después del principio de oportunidad dio detalles de cómo se habría hecho una negociación por 5 millones de dólares. “De lo que conocí de la ‘venta’ de Afinia fue que se transó por 5 millones de dólares, algo que comentó William Ortega que le debía pagar a Daniel Quintero. William encargó a Gustavo Pérez de conseguir ese dinero en la Costa”, les dijo Cadavid a los investigadores. En una reunión en el restaurante Cuzco, de Las Palmas, el político de Bello le habría preguntado a Cadavid por candidatos y este luego lo relacionó, de acuerdo con su versión, con el barranquillero Pérez, quien en la década de 1990 estuvo vinculado penalmente a la investigación por el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, quien habría sido el enlace de la campaña de Ernesto Samper con el cartel de Cali. Le puede interesar: El “ventilador” de Misael y los detalles de cómo se habrían pagado las coimas en la era Quintero Posteriormente, en el primer semestre de 2021 habrían hecho una reunión en Barranquilla, en el apartamento de Gustavo Pérez. De acuerdo con el testimonio, también estaban en el inmueble Juan Carlos Hernández Lucarini, condenado en 2007 a 84 meses de prisión por narcotráfico; y Luis Pérez, que ya perfilaba su candidatura a la Presidencia de la República y había viajado a realizar unos contactos políticos, según Cadavid. Después habría arribado Sebastián Ortega y se mencionó el nombre de Javier Lastra; el compromiso habría sido que Gustavo Pérez lo llevara luego a Medellín a la semana siguiente y se hizo una reunión en el Club Unión, en El Poblado, que ya ha sido relatada en otros artículos. “Básicamente era para que Javier Lastra conociera a William Ortega y que sabía los compromisos que debía cumplir (es decir con las coimas de la contratación)”, añadió el exgerente de los bomberos de Itagüí. Otro candidato habría sido descartado porque no aceptó estas condiciones. En una segunda reunión, en el Country Club, participaron, de acuerdo con Cadavid, los dos Ortega (padre e hijo), Gustavo Pérez y él, y la idea era finiquitar el negociado. “William le dice a Gustavo Pérez: vamos a nombrar a Javier Lastra en Afinia, pero usted tiene que buscar con algunos contratistas para que me reúna $5.000 millones para adelantarle a Daniel Quintero por la entrega de Afinia; este era un adelanto porque Daniel Quintero pidió una suma superior”, añadió quien también sostuvo que Miguel Quintero “manejaba el dinero” y hacía reuniones en Cartagena, a una de las cuales asistió él. Acá vale la pena recordar el chat del hermano mayor de los Quintero donde aparece alardeando de un viaje ostentoso en el que se gastó $836.000 en un restaurante de La Heroica.

Miguel Quintero y Sebastián Ortega viajaron mucho al exterior. FOTO: MONTAJE

5. Los viajes de Miguel y Sebastián

Entre 2023 y 2024, Miguel Quintero permaneció 214 días fuera de Colombia. En total, de acuerdo con los registros migratorios presentados por la Fiscalía, en ese lapso hizo nueve viajes de ida y vuelta a Panamá, Estados Unidos y España. El destino más asiduo fue el vecino país, con cinco visitas desde que comenzó la alcaldía de su hermano, según registró en su momento Caracol Radio, medio al que le dijo: “Mis viajes a Panamá han sido de carácter estrictamente personal y excepcional”. Sebastián Ortega, por su parte, tuvo 28 viajes de ida y vuelta, habiendo triplicado su frecuencia de salidas desde 2024 (7 viajes en ese año y 10 en 2025, más 4 en los primeros cinco meses de 2026). El destino más repetido fue Miami; solo entre finales de diciembre de 2024 y abril de 2025 hizo seis viajes allí. La Fiscalía ordenó verificar si Quintero y Ortega habían viajado juntos y corroboró que no, pero sí estuvieron de forma simultánea en Panamá, algo que les llamó la atención a los investigadores. Así fue: Miguel partió el 12 de abril de 2023 desde Rionegro con destino Panamá; el 14 de junio del mismo año viajó Ortega hacia dicha ciudad y retornó al día siguiente al aeropuerto José María Córdova. El 16, o sea un día después, regresó también de allá el hermano del entonces alcalde de Medellín. La fiscal planteó la duda de que Ortega haya ido por turismo y que la característica del viaje “sugiere un desplazamiento con un objetivo específico”, según dijo, al recordar que las declaraciones de Cadavid y otros testigos aseguran que desde finales de 2022 fue este el que se habría encargado del cobro de las coimas de los contratos entre el Amva y bomberos de Itagüí, siendo un porcentaje para él y otro para Quintero. Los viajes de ambos a Estados Unidos también están siendo objeto de revisión por parte del FBI con el fin de establecer si hubo transacciones allí con plata de presunta corrupción y por tanto daría pie a una posible solicitud de extradición.

6. Los 48 cheques: así se monetizaba la coima