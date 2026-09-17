Miss Universe Colombia 2026: estas son las fechas clave y las participantes del concurso de belleza

La elección de la representante de Colombia para la edición 75 de Miss Universe se realizará en octubre, durante una agenda de actividades en Barranquilla que reunirá a las 20 candidatas oficiales.
La ganadora viajará a San Juan, Puerto Rico, para participar en el certamen internacional el 24 de noviembre. Del 5 al 10 de octubre, las aspirantes vivirán una programación cultural y turística como parte del concurso de belleza.
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Dentro de las novedades de este año están los reconocimientos Miss Bulova Time 2026 y Miss Influencer Bulova 2026. El primero de estos será entregado en una gala privada programada para el 7 de octubre.
Bajo el concepto “El tiempo no se detiene, las mujeres que inspiran tampoco”, la iniciativa busca destacar cualidades como el liderazgo, la capacidad de comunicación, el impacto social y las historias personales de las participantes.
La ganadora de Miss Bulova Time 2026 recibirá un reloj de la colección Rubaiyat, que incluye 141 diamantes engastados a mano, un cabujón de espinela azul en la posición de las 12 y cristal de zafiro curvo.