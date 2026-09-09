Moción de censura contra el ministro de Vivienda no tendría respaldo mayoritario: así se defendió en el Congreso

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, llegó este miércoles a la plenaria del Senado para defenderse en medio del debate de moción de censura promovido por sectores de la oposición. En contexto: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto Aunque volvió a ofrecer disculpas por el viaje que realizó a Santa Marta en plena emergencia ocasionada por el terremoto, Beltrán dejó claro que no considera que haya hecho algo indebido al desplazarse para compartir con su esposa y sus hijos. “Como lo dije varias veces, si alguien se sintió ofendido, ofrezco mil disculpas. Pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país”, dijo.

Posteriormente, ante los medios, insistió en que ya ha pedido disculpas en varias ocasiones por haber visitado a su familia, pero cuestionó que el debate se haya concentrado en el viaje y no en la respuesta que debe dar el Gobierno a las familias afectadas por el terremoto. “Disculpas a los que se sintieron ofendidos con lo que sucedió al visitar a mi familia. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy este debate (...) se ha enfocado en lo que realmente requiere una atención prioritaria y es las soluciones de vivienda para las familias afectadas”, señaló. Buena parte de la defensa de Beltrán estuvo dirigida a la situación que, según él, enfrenta el Ministerio de Vivienda para atender la reconstrucción. El ministro aseguró a este medio que en el proyecto de presupuesto para 2027 quedaron $700.000 millones para inversión en el sector, mientras que solo los proyectos de agua que están pendientes de ejecución representarían cerca de $6 billones. A esto se sumarían, según sus cálculos, otros $4 billones necesarios para la reconstrucción.

“El reto es buscar recursos dentro del Gobierno Nacional, pero también buscar fuentes de financiación como obras por impuestos, regalías y mecanismos donde las diferentes entidades internacionales puedan hacer un trabajo mancomunado”, explicó. Beltrán dijo además que el Ministerio de Vivienda ya presentó dos solicitudes al Ministerio de Hacienda para buscar recursos adicionales. “Apenas se presentó el presupuesto, el ministro de Hacienda nos dijo: ‘Tienen la posibilidad hasta el 14 de poder poner sobre la mesa las diferentes solicitudes para entrar en discusión’. Estamos en esa fase”, afirmó. El ministro reiteró que “la olla la dejaron raspada”. Agregó: “Hoy vivienda no es un ministerio más, es la base de la reconstrucción, de la garantía de los colombianos de volver a tener dignidad, que es casa y agua potable”, sostuvo.

La foto que desató la polémica

El episodio que llevó a Beltrán ante el Senado tiene como origen unas fotografías tomadas durante su estadía en Santa Marta, mientras el país enfrentaba las consecuencias del terremoto justo el fin de semana después de la emergencia. El ministro volvió a referirse a las imágenes y cuestionó las críticas que recibió por aparecer junto a su familia. “Es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y mis hijos y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar donde no debía estar”, afirmó. Sin embargo, el debate también se ha centrado en cuánto duró el viaje y en qué tanto trabajó el ministro durante esos días. El senador Kevin Gómez, uno de los promotores de la moción de censura, cuestionó que el desplazamiento hubiera durado tres días y aseguró que, durante ese periodo, Beltrán habría trabajado apenas una hora de manera virtual. También criticó que se hubieran destinado más de $14 millones para su esquema de seguridad durante su estadía en Santa Marta.

¿Qué pasó con la reconstrucción?

En las respuestas entregadas por el Ministerio de Vivienda a derechos de petición de la oposición se señala que, hasta la fecha, la entidad no ha suscrito contratos ni convenios específicos para ejecutar obras de reconstrucción derivadas del sismo del 10 de agosto. Según la respuesta, esto se debe a que el proceso “se encuentra en una etapa de diagnóstico técnico, censo y estructuración de los instrumentos jurídicos y financieros necesarios para poner en marcha las obras”.

Ese punto es precisamente uno de los asuntos que la oposición pretende poner bajo la lupa durante el debate de control político. El senador del Partido Verde Duvalier Sánchez fue uno de los más críticos y pidió que Beltrán dé un paso al costado. Lo calificó de “indolente”. La moción de censura será sometida a votación la próxima semana. Sin embargo, por ahora no parece contar con los votos suficientes para prosperar. El Gobierno mantiene respaldos en bancadas como el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional. Incluso algunos de los que cuestionan la acción del ministro señalan que no votarían para que saliera de su cargo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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