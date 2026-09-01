Piden moción de censura contra ministro de Defensa por muerte de tres menores en bombardeo

Por la muerte de tres menores de edad durante un operativo militar en el Guaviare, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tendría que enfrentarse a una moción de censura en el Congreso.
En contexto: MinDefensa confirma que en operación contra disidencias en Guaviare murieron tres menores de edad; otros 7 disidentes fueron dados de baja
El representante Óscar Benavides anunció la radicación de esta y cuestionó las decisiones de las autoridades antes de ejecutar el bombardeo.
El operativo fue realizado de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de ‘Calarcá’. El balance inicial dejó 10 integrantes de la estructura muertos y uno capturado.
Sin embargo, posteriormente el Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que tres de las personas que murieron durante la operación eran menores de edad.
La confirmación generó cuestionamientos sobre la información de inteligencia con la que contaban las autoridades y la evaluación del riesgo para los menores que se encontraban en el lugar.