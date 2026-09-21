“Son dos rojas claras”: José Mourinho, con fotos en mano, cuestionó arbitraje tras el derbi entre Atlético y Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, arremetió contra el arbitraje este domingo tras caer 2-1 contra el Atlético de Madrid en el derbi de la séptima fecha de LaLiga. El equipo de Mourinho cayó al tercer puesto de la clasificación a seis puntos del líder Barcelona, tras perder en el estadio Metropolitano. Mourinho se mostró especialmente descontento por las faltas de Cristian Romero y Lee Kang-in sobre Jude Bellingham y Federico Valverde en la primera parte, que según el técnico portugués tenían que haber sido sendas tarjetas rojas. El Real Madrid se quedó al inicio de la segunda parte con diez por la expulsión de Dean Huijsen tras cometer un penal sobre Giuliano Simeone. “Nos podemos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí; son dos tarjetas rojas claras”, dijo Mourinho a los periodistas, sujetando una hoja impresa con imágenes de las faltas que habían generado su enfado.

El técnico merengue afirmó que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias “no ha podido soportar la presión” en el estadio Metropolitano. El técnico merengue arremetió contra el Comité Técnico de Árbitros, que designa a los colegiados para los encuentros. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño”, afirmó el técnico merengue. “Meten a un árbitro que, con 41 años, no tiene ninguna internacionalización, pues no será porque es un gran árbitro”, apuntó. Mourinho también afirmó que el árbitro de VAR del partido, Daniel Jesús Trujillo, tiene “una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid”. “Esta combinación... un árbitro, pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR que tiene una gran historia, pues... enhorabuena al comité de designación de árbitros”, añadió. El técnico dijo que él “no había visto” la acción de la tarjeta roja a Huijsen. Tras estas descargas, Mourinho afirmó que prefiere “pensar que simplemente se han equivocado” como puede hacerlo un entrenador o un jugador. “Si nos dejan en paz, y nos dejan competir en igualdad con todos, falta mucho” para el final de la Liga y para tratar de recuperar el terreno perdido con el Barcelona, consideró Mourinho. Pese a esta segunda derrota en el campeonato español, el técnico luso afirmó que le “gustó mucho (su) equipo”.

¿Castigo para el árbitro?

Si se confirma que las jugadas del Atlético de Madrid eran para expulsión, es probable que el árbitro del compromiso, Miguel Ángel Ortíz Arias, sea suspendido sin dirigir durante algunas fechas en la primera división del fútbol español. En anteriores ocasiones ya pasó, siendo este el castigo más común del Comité de Árbitros del balompié ibérico. A esto se le conoce como “mandar a la nevera” al colegiado. Lea también: ¡El míster campeón del mundo continúa! Luis de la Fuente renovó hasta 2032 como DT de España Bloque de preguntas y respuestas: