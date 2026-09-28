Así fueron los MTV VMAs 2026: presentaciones, ganadores y el esperado Vanguard Award de Nirvana

Los MTV Video Music Awards 2026 dejaron una noche marcada por los reconocimientos a Taylor Swift, Madonna, BTS, Bad Bunny, LISA y otras figuras de la música. Madonna, además, regresó al escenario de los premios después de 23 años. Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 se celebraron este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia conducida por Snoop Dogg y transmitida en vivo por CBS. La gala reunió a algunas de las principales figuras de la música y entregó varios reconocimientos. Madonna llegó a la ceremonia como la artista con más nominaciones, con 13, seguida por Taylor Swift, con 11. Al finalizar la noche, ambas estuvieron entre las protagonistas de la premiación.

Madonna fue una de las grandes protagonistas de los MTV VMAs 2026, con siete premios, mientras Taylor Swift ganó Video del Año por “The Fate of Ophelia”. FOTO: CBS Photo Archive/CBS/Getty Images

Madonna obtuvo siete reconocimientos, entre ellos Artista del Año, Mejor Colaboración, junto a Sabrina Carpenter por “Bring Your Love”, y varios premios por Confessions II – The Film. Conozca: Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de la historia de los MTV VMAs con 31 premios Taylor Swift, por su parte, ganó Video del Año por “The Fate of Ophelia” y también recibió el premio a Mejor Dirección por “Opalite”. Además, obtuvo el primer Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento entregado durante esta edición.

La esperada presentación de Madonna

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el regreso de Madonna al escenario de los VMAs después de 23 años. Madonna hizo referencia durante la ceremonia a uno de los episodios más recordados de su trayectoria en los VMAs, relacionado con una presentación de hace décadas que generó controversia por su vestuario y puesta en escena.

Para esta edición, la cantante volvió a llamar la atención con su imagen, apareció en distintos momentos con un corsé de estilo lencero, ropa interior a juego, medias veladas y una chaqueta de cuero de corte oversize. Los siete premios que recibió fueron Artista del Año, Mejor Colaboración, Mejor Dance, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Formato Largo y Mejor Álbum. La artista obtuvo los reconocimientos de categorías técnicas y de formato largo por Confessions II – The Film, proyecto relacionado con la segunda parte de Confessions on a Dance Floor, uno de sus trabajos más reconocidos.

Nirvana recibió el Video Vanguard Award y recordó el legado de Kurt Cobain

Nirvana “regresó “ a los MTV VMA para recibir el Video Vanguard Award 2026, un reconocimiento a la huella visual de la banda. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear fueron los encargados de recoger el galardón en Los Ángeles, de manos de Chuck D, integrante de Public Enemy. El homenaje también recordó a Kurt Cobain mediante un video en el que el vocalista hablaba sobre el proceso creativo detrás de canciones como Smells Like Teen Spirit, Come as You Are y Heart-Shaped Box. Durante la ceremonia, Krist Novoselic explicó por qué considera que la música de Nirvana continúa conectando con nuevas generaciones y destacó la búsqueda de algo auténtico, directo y sin concesiones.

El reconocimiento de 2026 se suma a la historia de Nirvana en los VMAs. En 1992, la banda ganó como Mejor Artista Nuevo en Video y Mejor Video Alternativo por Smells Like Teen Spirit. En 1993 recibió nuevamente el premio a Mejor Video Alternativo por In Bloom, mientras que en 1994 obtuvo ese mismo reconocimiento por Heart-Shaped Box.

Lista de todos los ganadores de los premios MTV 2026

Estos fueron los artistas y trabajos ganadores de cada una de las categorías de los VMAs 2026.

Video del Año: Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”. Artista del Año: Madonna. Canción del Año: BTS – “Swim”. Mejor Artista Nuevo: Sienna Spiro. Mejor Colaboración: Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”. Mejor Pop:** LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi. Mejor Hip-Hop:** Cardi B feat. Kehlani – “Safe”. Mejor R&B: Bruno Mars – “I Just Might”. Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo – “the cure”. Mejor Dance Madonna – “Confessions II – The Film”. Mejor Latin: Bad Bunny – “NUEVAYoL”. Mejor K-Pop: BTS – “SWIM”. Mejor Country: Ella Langley – “Choosin’ Texas”. Mejor Dirección: Taylor Swift – “Opalite”. Mejor Dirección de Arte: PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”. Mejor Cinematografía: Madonna – “Confessions II – The Film”. Mejor Edición: Sabrina Carpenter – “House Tour”. Mejor Coreografía: Madonna – “Confessions II – The Film”. Mejores Efectos Visuales: Ariana Grande – “hate that i made you love me”. Mejor Grupo: BTS. Mejor Video de Formato Largo: Madonna – Confessions II – The Film. Mejor Álbum: Madonna – Confessions II*. Canción del Verano: Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”. Además de los premios, la ceremonia contó con presentaciones y homenajes. Madonna fue la encargada de abrir el espectáculo, mientras que Kacey Musgraves participó en un tributo a Dolly Parton. RAYE, SOMBR y Teddy Swims rindieron homenaje a George Michael.

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