Madre de la influencer Baby Demoni señaló al novio de su hija por su muerte: “Ya no quería vivir más con él y la tenía manipulada”

Nuevos detalles sobre la muerte de Baby Demoni —como era conocida en redes sociales María Alejandra Esquín— siguen saliendo a la luz y aportan nuevas pistas sobre lo que pudo haber ocurrido la noche en que la joven fue hallada inconsciente en su apartamento, al norte de Bogotá.

Su muerte, ocurrida el pasado 15 de octubre, no solo estremeció a sus más de 300 mil seguidores, sino que también abrió un complejo caso que hoy avanza bajo múltiples hipótesis.

María Alejandra Esquín, de 24 años, fue encontrada inconsciente tras, al parecer, una fuerte discusión con su pareja sentimental, el creador de contenido conocido como Samor One.

Vecinos del edificio aseguraron haber escuchado gritos y golpes antes del hallazgo. La joven fue trasladada a un centro médico, donde finalmente falleció, desatando una oleada de preguntas, contradicciones y teorías en redes sociales.

En contexto: Sospechas por la muerte de Baby Demoni: familiares y amigos exigen que se aclare el caso

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron la investigación para esclarecer si se trató de un suicidio, una muerte violenta o una complicación médica. Hasta ahora, los primeros reportes apuntan a que Esquín sostenía una relación inestable marcada por episodios de celos y posibles agresiones.

La madre de la influencer, Yaen Nashkin, denunció que su hija era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja: “Varias veces la golpeó, y mi hija me decía que no quería vivir más con él. Esto no fue un accidente”, expresó en entrevista con Infobae.

En un video publicado en TikTok, Nashkin también aseguró que su hija “ya no quería vivir más con él y la tenía tan manipulada que no podía durar aquí ni un día porque ella tenía que devolverse a la casa de él. Me le hacía daño a mi hija”.

“Ella ya me decía que a veces sentía que Miguel le tenía envidia, y era verdad, el corazón de mamá me lo decía (...) Me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste”, añadió, pidiendo a las autoridades que la muerte de su hija no quede impune.