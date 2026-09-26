¿Descargas eléctricas y golpes de la policía causaron la muerte de Donovan Balanta en Soacha? Las piezas para esclarecer qué pasó

La escena que ahora intentan reconstruir las autoridades comienza con una riña en Caracolí, en la zona limítrofe entre Bogotá y Soacha, y termina horas después con Donovan Balanta Paz muerto en un hospital. Entre ambos momentos quedaron un procedimiento policial registrado en varias grabaciones, descargas de un dispositivo Taser, golpes mientras el hombre permanecía reducido y esposado y un traslado a la estación de Cazucá, donde, según sus allegados, comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía de Soacha, agentes de la Zona de Atención Alfa Cazucá acudieron al lugar por una pelea y, durante la intervención, utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica tipo Taser. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante esos minutos y qué relación tuvo el procedimiento con la muerte del hombre, de 32 años. La Policía informó que Balanta y otro hombre, identificado como José Luis Guerrero Moreno, fueron trasladados a la Estación de Policía de Cazucá para adelantar las actuaciones correspondientes. Posteriormente, según la institución, Balanta presentó una alteración repentina en su estado de salud y perdió el conocimiento. El hombre fue llevado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha y, pese a los esfuerzos médicos, murió aproximadamente a las 7:30 de la noche del 20 de septiembre. La institución policial abrió una investigación y, después de las primeras verificaciones, siete uniformados que participaron en el procedimiento fueron separados de sus cargos. Una de las piezas que ahora deberán analizar las autoridades son varias grabaciones del procedimiento en las que se observa a varios policías golpeando a Balanta cuando se encontraba en el suelo, reducido y esposado.

Según la información preliminar, Balanta recibió varias descargas con el dispositivo Taser. Sus familiares también aseguran que fue golpeado mientras estaba inmovilizado y que los uniformados le quitaron los zapatos antes de subirlo a la patrulla. Le recomendamos: Asesinaron a subcomandante de la Policía de Bolívar, Cauca: habría sido obligado a bajar de un bus La versión de los allegados sostiene además que Balanta fue golpeado en diferentes partes del cuerpo y que, una vez trasladado a la estación, manifestó que tenía fuertes dolores en el pecho y dificultades para respirar. Según el relato de su amigo John Deiby Gómez Murillo, quien era su vocero ante la familia y se encontraba en el lugar, Balanta pidió ayuda y agua antes de perder el conocimiento. Por ahora, el informe de Medicina Legal que permitirá determinar oficialmente la causa de muerte aún no había sido divulgado, de acuerdo con la información disponible. Tampoco se conocía públicamente la versión de los uniformados involucrados. Uno de los puntos que deberá aclararse es qué papel tuvo Balanta en la riña que motivó la llegada de los policías. Puede leer: Van 330 capturas por extorsión y más de $3.000 millones en pagos frustrados en Barranquilla El reporte oficial sostiene que los uniformados atendieron una confrontación en el sector. Sin embargo, familiares, amigos y vecinos aseguran que Balanta no participaba en la pelea y que llegó posteriormente al lugar para intentar intervenir en el conflicto.

John Deiby Gómez, amigo de Balanta desde hace más de dos décadas y padrino de uno de sus hijos, relató que la situación comenzó después de una discusión entre una hermana de Donovan y una vecina. Según su versión, ante la presencia de policías y una posterior confrontación, la familia llamó a Balanta para que ayudara a mediar. Gómez afirmó que, al llegar, Balanta lanzó una botella de vidrio contra el suelo, no contra una persona, con la intención de detener la pelea. De acuerdo con su relato, los uniformados fueron tras él cuando intentó retirarse y lo alcanzaron varias cuadras después, donde se produjo la agresión. La familia y vecinos describen a Balanta como un hombre tranquilo, aunque de carácter fuerte, y sostienen que no acostumbraba participar en riñas. Esa versión contrasta con la información oficial sobre el procedimiento y es uno de los aspectos que deberá ser esclarecido durante la investigación.

Los familiares cuestionan que agentes de la Policía de Soacha hayan atendido el caso, al considerar que el lugar corresponde a la jurisdicción de la capital. También buscan establecer qué ocurrió durante el traslado entre el sitio donde Balanta fue reducido y la estación de Cazucá, pues sostienen que ingresó con vida y consciente al vehículo policial y posteriormente llegó en malas condiciones a las instalaciones. Le puede interesar: ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que la autoridad debe ejercerse y que la labor de la Policía cuenta con respaldo institucional, pero señaló que cualquier abuso debe ser investigado y sancionado si se comprueba. Galán aseguró que la administración distrital está dispuesta a colaborar con las investigaciones y sostuvo que los hechos deben esclarecerse completamente. El caso también provocó movilizaciones. El viernes 25 de septiembre, después de las 9:00 de la mañana, familiares, allegados y defensores marcharon hacia el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Fontibón, para reclamar avances en la investigación y pedir que la muerte no quede impune.