Luto en el empresariado antioqueño: falleció Dora Correa de Uribe

Líderes empresariales y políticos de Antioquia lamentaron el fallecimiento de Dora Correa de Uribe, una de las figuras más importantes del sector privado antioqueño y recordada especialmente por su labor social y caritativa en Medellín.

Correa fue cónyuge del empresario Gilberto Uribe Echavarría, uno de los principales líderes del sector textil en Medellín y con quien tuvo cinco hijos.

A lo largo de su vida, acompañó a su familia y fue una de las cuidadoras de un grupo empresarial que logró posicionar a grandes compañías de la industria de la moda y de los sectores inmobiliario y financiero en el país.

Uribe Echavarría, fallecido en 2013, fue reconocido como un hombre ejemplo de responsabilidad social y amor al trabajo, siendo distinguido con la medalla de Comerciante Distinguido de Fenalco.

Tras su fallecimiento, fue Correa de Uribe quien asumió la posta de su legado empresarial, no solamente manteniendo el rumbo exitoso de ese grupo, sino preservando un espíritu silencioso de caridad que caracterizó a esa familia durante toda su vida.

Allegados de la empresaria señalaron recordarla como una mujer recta y de familia, apasionada por la lectura, fiel creyente y una dama ejemplar, interesada por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.

Dentro de sus más importantes aportes también se destaca su papel en la Fundación Gilberto Uribe Echavarría, dedicada a apoyar a comunidades vulnerables e impulsar proyectos de salud, vivienda y educación.

Líderes del mundo político, como el expresidente Álvaro Uribe, lamentaron el deceso de Correa y expresaron su solidaridad.

“Falleció doña Dora Correa de Uribe, siempre generosa con nuestras tesis. Solidaridad querida familia”, expresó el exmandatario.