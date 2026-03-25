Camioneta sin frenos provocó incendio en viviendas del barrio Andalucía La Francia, de Medellín

Tremendo susto se llevaron los habitantes del barrio Andalucía La Francia luego de que un vehículo, tras estrellarse, causara el incendio de unos inmuebles de la zona.

Según trascendió, el incidente ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana en la calle 110 con el cruce de la carrera 49C. Allí, al parecer, una camioneta tipo estacas se habría quedado sin frenos cuando se movilizaba por el empinado sector.

Tras esto, el vehículo tomó velocidad y terminó cayendo a una cañada vecina. Sin embargo, a raíz de la fuerza del impacto, el vehículo terminó prendido en llamas, las cuales se habrían propagado a las viviendas vecinas al lugar del incidente.

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Ante el aviso de los vecinos, al sitio llegaron dos máquinas de bomberos con sus respectivas tripulaciones, quienes se encargaron de apagar el fuego y evitar que las llamas se propagaran por el barrio.

Tras la atención de la emergencia y la evaluación del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Tan solo daños parciales en una vivienda de madera.