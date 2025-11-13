Giro en la muerte del hermano de Karmen Mestre, exparticipante del Desafío, ¿estaba en un robo?

Un giro inesperado dio la investigación tras conocerse la nueva hipótesis sobre la muerte de Luis David Mestre Palma, hermano de Karmen Mestre, influencer y exparticipante del reality Desafío 2016 Súperhumanos.

Lo que se conoce hasta el momento es que este joven se movilizaba en una motocicleta sin placas, tipo Boxer, en la tarde del 11 de noviembre por el sector de Puerto Gaira, en El Rodadero Sur, en Santa Marta. Al parecer, fue abordado por dos hombres que lo ataron por la espalda, presuntamente para robarlo, y tras este hecho ocurrió un intercambio de disparos.

Sin embargo, las pesquisas han revelado que el joven realmente habría participado en un hurto con los dos sujetos, debido a que llegó con ellos en distintas motos (cada uno en la suya) para despojar de sus pertenencias a un individuo frente a un edificio del sector. Pero el vigilante, al ver que se trataba de un intento de robo, reaccionó y sacó su arma de fuego, disparó e impactó a Luis David hasta dejarlo gravemente herido.

“Todo apunta a que no fue un atentado sicarial, sino un hecho confuso en el que un vigilante reaccionó contra este joven”, aseguró Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El joven fue auxiliado por la Policía para trasladarlo a un centro médico, donde se comprobó que había perdido los signos vitales. El guarda de seguridad se entregó a las autoridades para dar su testimonio y se intenta establecer si actuó en legítima defensa.

Mientras tanto, Karmen Mestre ha compartido una serie de publicaciones y videos en sus historias de Instagram para despedir a su hermano. En uno de ellos se observan fotografías y mensajes sobre la partida de Luis David.