Denuncian que por presunta negligencia médica una niña de 3 años falleció en Ituango, Antioquia

Una grave denuncia. Una historia de tristeza y desespero. Un sabor a injusticia. Una sensación inevitable de culpa. Una ausencia que duele como ningún otro dolor que haya sentido antes. La última vez que María Elizabeth Jaramillo estuvo con su hija de 3 años esperaba que pasara lo imposible: “Yo no la entregué hasta que se enfrió, la tuve conmigo dos horas, presentía que iba a volver”. María Antonia Jaramillo murió el pasado miércoles 30 de abril, 18 días antes de que le celebraran el cuarto cumpleaños, dos semanas después de varias visitas al médico: “A mi niña me la dejaron morir, fue negligencia del hospital”. Le puede interesar: Murió Leris Acosta, paciente de hipertensión pulmonar que llevaba meses suplicando que le dieran los medicamentos María Antonia era la alegría de la casa, la menor de dos hermanas, Isabel tiene 16 años; en diciembre madre e hijas iban a viajar a San Andrés para celebrar el grado de bachillerato de la mayor, para ver el mar por primera vez. María Antonia era el latir del corazón enfermo de la abuela, una fábrica de preguntas que ella siempre trataba de responder; la niña nunca salía de la casa sin pedirle la bendición. María Antonia era el amor de los tíos y las tías y los primos y la gente del pueblo que siempre la veía para arriba y para abajo con la mamá; para ella, una de sus dos razones para vivir. Lea también: Mueren pacientes: los rostros de la crisis financiera del sistema de salud María Antonia adoraba ir al Hogar Infantil Bebitos, hacer tareas, garabatear bolitas y rayas en el cuaderno, dibujar, bailar, cantar, corretear, payasear, reír duro. Le gustaba entrar a la iglesia a rezar, era devota de San José, pedía que le hicieran la novena. Amaba el helado de chicle y no había comida que le pareciera mala, terminaba la ensalada “para ser fuerte y sana”, pero prefería los fríjoles sobre cualquier receta. Era juiciosa, quería ser como su hermana, se sentía orgullosa de ella que está en Medellín terminando la secundaria; amaba la Navidad y sus luces y regalos y villancicos que este año no sonarán igual. Pedía que la peinaran siempre diferente, “¿cierto que me veo hermosa como una princesa?”, preguntaba.

Los últimos días de María Antonia

La madre relata que el 15 de abril llevó por primera vez a la niña al hospital del muncipio donde viven, la E.S.E. San Juan de Dios de Ituango, en el Norte antioqueño, porque tenía los ganglios inflamados, que allí le aplicaron medicamentos y que le dieron de alta al día siguiente con una notable leve mejoría. Dice que unos días después, tal vez dos, tuvo que llevarla de nuevo porque la menor de edad tuvo otra inflamación.

María Elizabeth, María Antonia e Isabel tenían planeado ir a conocer el mar a fin de año. Esta imagen se publica con autorización de la madre. FOTO Cortesía

Tras darla de alta otra vez, María Elizabeth afirma que, el 27 de abril, tuvo que llevar de nuevo a la niña por urgencias al hospital, porque empezó a quejarse de dolores en la cabeza, la espalda, el estómago y la garganta: “Tenía mucha fiebre. Era domingo, me la recibió una doctora; ‘parece que tiene amigdalitis’, me dijo. Le hicieron examen de dengue, de sangre y de orina. El de dengue y orina salieron bien, pero en el de sangre salió que tenía una infección grandecita; ‘debe ser por la garganta’, me dijo la doctora”. La madre asegura que le suministraron medicamentos, pero que cuando se acercaba a los médicos de turno ante el dolor que manifestaba la niña, le decían que había otros casos de urgencia. “Le dieron de alta a las 11:00 de la noche. Le mandaron más medicamentos porque supuestamente tenía gastroenteritis. No le hicieron más exámenes”. Al día siguiente, la salud de la menor de edad empeoró y la madre la llevó una vez más al centro asistencial, el 29 de abril.

“La llevé a urgencias, le tomaron los signos vitales, dijeron que la saturación estaba muy bien, le pusieron medicamentos, pero nada que la remitían, que porque no había internet. La niña tenía tos, le dolía todo; ‘eso debe ser la amigdalitis’, me dijeron”. La madre agrega que a las 6:30 de la mañana del miércoles 30 de abril la remitieron a Yarumal y que en la ambulancia las acompañó una enfermera. “Cuando llegamos a Yarumal, casi a las 11:30 de la mañana, la recibió una doctora, ya había tres pediatras allá, preguntaron a la enfermera que si le habían tomado signos vitales y ella dijo que sí, que estaba bien, pero la niña tenía dificultad para respirar. Le quitaron las medias, le movieron la cabeza, le hicieron muchos exámenes, le tuvieron que poner un ventilador, la niña lloraba; ‘¿cierto que San José me va a aliviar?’, me decía”. Estos últimos recuerdos de María Elizabeth están seguidos del caos: de los abrazos y besos de despedida que le recomendaron los médicos antes de intubarla, del llanto y el miedo de la niña, de verla viva por última vez: “Me dijeron que si tan siquiera la hubieran mandado con oxígeno en la ambulancia, hubiera sido posible que sobreviviera, pero allá no le revisaron los pulmoncitos ni nada”. No alcanzaron a remitirla a Medellín, pese a que la ambulancia estaba lista. Casi a las 2:05 de la tarde, María Antonia falleció allá en Yarumal, el municipio donde nació. El mismo día, casi a las 11:00 de la noche, llegaron con el cuerpo a Ituango. El primero de mayo, una multitud acompañó los funerales de María Antonia, la misa fue en la parroquia Santa Bárbara, en el parque principal, la ofició el mismo cura que la bautizó. Hubo una marcha con bombas y flores hasta el cementerio, en medio de un aguacero que solo cesó cuando cerraron la tumba.

Habitantes de Ituango acompañaron a la familia de María Antonia, el pasado primero de mayo, durante las honras fúnebres. FOTOS Cortesía

“Hasta el cielo estaba triste por la muerte de mi niña. Yo me echaba la culpa en Yarumal, me sigo echando la culpa, ¿qué pude hacer distinto para que mi niña siguiera viva? Pero he sido fuerte, ella me ha dado fuerza, también para entender que hubo negligencia. Ahora nada me la va a devolver, pero no queremos más víctimas de una mala atención médica”.

La respuesta del hospital

Desde el Hospital San Juan de Dios de Ituango emitieron un comunicado el pasado 2 de mayo, en el que lamentaron el fallecimiento de la menor de edad, pero defendieron sus prácticas en la atención y rechazaron los señalamientos de presunta negligencia médica. “Este tipo de afirmaciones, realizadas de forma ligera, sin pruebas y motivadas por resentimientos personales, no solo afectan el buen nombre de nuestro personal médico, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los profesionales de la salud que diariamente entregan lo mejor de sí para atender a toda la población de Ituango, aún en medio de difíciles condiciones”, se lee en el documento, en el que también indicaron que emprenderán acciones legales para proteger la integridad y buen nombre de la institución.

Este lunes 5 de mayo, EL COLOMBIANO llamó a la gerente del hospital, Mariell Ramírez Quintero, quien hizo referencia al mencionado comunicado, pero también explicó que darían a conocer uno adicional con información más completa, tras conocerse las denuncias de la madre. Sin embargo, en el transcurso del día, no fue posible conocer este documento. La funcionaria sostuvo que ha habido declaraciones que no son ciertas y que a la niña se le brindó la atención correspondiente. “A la niña se le hizo lo que se le tenía que hacer. Somos un primer nivel, se le dio el manejo como es, se entregó viva, estable, no necesitaba oxígeno, no tenía problemas de presión”, alcanzó a decir en una corta conversación.

El dolor del pueblo que se manifestará

Esta historia conmocionó a parte del pueblo y ya planearon una manifestación pacífica, este miércoles 7 de mayo, convencidos de que el hospital municipal incurrió en hechos de presunta negligencia médica que derivaron en la muerte de la menor de edad: harán un plantón con la consideración de que un fallecimiento tan prematuro pudo evitarse.