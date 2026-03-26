Víctimas del incendio en Cali: bebé de seis meses sufrió graves quemaduras

Un incendio devastador arrasó durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo el asentamiento irregular Nueva Esperanza, en el barrio Los Lagos de Cali, dejando 41 viviendas calcinadas y al menos cuatro personas heridas, entre ellas un bebé de seis meses con graves quemaduras.

El siniestro comenzó cerca de las 2:30 a. m., cuando el Cuerpo de Bomberos recibió el llamado de emergencia. Hasta el lugar llegaron más de 25 bomberos, apoyados por habitantes del sector que, con baldes de agua, intentaron contener las llamas mientras las autoridades desplegaban cuatro máquinas bomba, tres carrotanques, cuatro ambulancias y un equipo logístico para atender la emergencia.

Entérese: Grave incendio en asentamiento irregular de Cali: Más de 40 viviendas destruidas y al menos cuatro heridos

“Actualmente ya lo tenemos controlado y estamos realizando labores de remoción de puntos calientes”, indicó el Cuerpo de Bomberos, al tiempo que los lesionados eran trasladados a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentra un bebé de seis meses que sufrió quemaduras en la cabeza, las manos y la espalda. Una testigo relató a RCN Noticias el angustiante momento “En el momento que intentaron salir de la vivienda, a ella algo le cayó encima de la cabeza, ella cargaba al bebé en brazos y se cayó. En el momento que ella se cayó con el bebé quedaron en medio de la candela”.