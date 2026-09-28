Investigan muerte de peruano, quien cayó desde un tercer piso tras discusión con su pareja en Santa Mónica, Medellín

Ocurrió a las 2:40 de la mañana del pasado domingo en la carrera 90A con la calle 35A, en este barrio de la comuna 12 (La América), cuando Alejandro Damián Salazar, de 39 años, y su pareja, una paisa de 26 años, llegaron a la propiedad en alto estado de embriaguez. Mientras entraban al apartamento, se comenzaron a escuchar fuertes alegatos, según relataron los vecinos.

Una fuerte discusión entre un peruano y su compañera sentimental irrumpió el silencio de las madrugadas en el barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín. Pero esta pelea acabó en tragedia, luego de que se escuchara un fuerte golpe en la calle, producto de que el extranjero cayera desde el tercer piso de la edificación, hecho que le ocasionó la muerte.

Ambos estaban en una reunión en el primer edificio de la propiedad y avanzada la noche y el consumo de licor, la mujer se habría enfurecido, por lo que ingresó abruptamente a la vivienda. Alejandro se fue detrás de ella y los gritos se escucharon desde lo más lejano de esta cuadra. Sin embargo, en un comienzo no se preocuparon, ya que las diferencias entre ambos eran recurrentes.

Pero un grito de auxilio sí alertó a quienes aún estaban en la reunión en el primer piso y hasta despertó a algunos de los vecinos. “Llamen a la Policía, por favor, auxilio. Me voy a caer”, comentó uno de los vecinos cuando este extranjero estaba a punto de caer. Quien vivía en el segundo piso intentó sostenerlo para que no se fuera al vacío.

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Sin embargo, sus esfuerzos fueron estériles, puesto que el peso de este peruano no pudo ser soportado por las manos de este vecino, haciendo que cayera unos cinco metros hacia abajo, golpeando contra el primer piso, sufriendo múltiples contusiones en la cabeza y en el cuerpo, quedando gravemente lesionado.

A Alejandro alcanzaron a trasladarlo a la Clínica Medellín Occidente, en la comuna 16 (Belén), pero los médicos poco pudieron hacer para salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones. Murió antes de que siquiera pudiera ser intervenido quirúrgicamente.

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Las autoridades investigan qué pudo pasar con este extranjero, puesto que el presunto origen de esta caída fue que la compañera sentimental le estaba impidiendo el ingreso a la vivienda a este extranjero, producto de la fuerte pelea.

Al no comprobarse si la caída se produjo porque este hombre perdió el equilibrio o si lo empujaron, la muerte quedó por establecer, según los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, quienes hicieron las labores judiciales. La mujer no fue capturada, pero quedó vinculada a la investigación.