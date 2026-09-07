Reportan cinco muertos en accidente de avión de carga de Amazon que se salió de pista en Miami

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, informaron las autoridades. El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología “en estado crítico” y otras dos fueron atendidas en un hospital local. “El avión golpeó un par de vehículos”, lo que dejó “un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico”, señaló Jadallah. En contexto: Avión de Amazon se incendió tras salirse de la pista en Miami; esto se sabe El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones. En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado a las 13H58 (17H58 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

La investigación sobre el accidente de avión de carga en Miami

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

“En total, llegaron 60 vehículos de bomberos, y unos 200 hombres y mujeres del Servicio de Rescate y Bomberos de Miami-Dade, para comenzar las labores propiamente dichas de búsqueda y rescate, así como de extinción del incendio”, dijo Jadallah. “La causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB”, añadió en referencia a las autoridades federales de seguridad y supervisión de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

En un comunicado publicado en X la noche del domingo, los bomberos señalaron que utilizaron espuma para extinguir un incendio en el compartimento del motor. “Una persona quedó atrapada debajo de uno de los vehículos involucrados y tuvo que ser rescatada por personal especializado en rescate técnico. Unidades especializadas en materiales peligrosos (HazMat) apagaron de forma segura el motor de la aeronave y trabajaron para controlar una fuga de combustible”, señaló el comunicado.

La NTSB dijo en una publicación en X el domingo que el avión de carga B-767-300 volaba hacia Miami desde San Juan, Puerto Rico. También mencionó que desplegó “un equipo de intervención para investigar el accidente de salida de pista ocurrido el domingo”.

En imágenes grabadas por la AFP alrededor de las 16H00, el incendio parecía haber sido extinguido. Se veían automóviles de policía y ambulancias con luces intermitentes dentro del perímetro. La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, señaló en un comunicado que el gigante tecnológico cooperará con cualquier investigación sobre el accidente. “Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida”, dijo Nantel.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo el domingo a periodistas que sus agentes se encontraron con una “escena realmente trágica”, pero que “no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública”. El aeropuerto cerró todas las pistas y zonas de rodaje debido al incidente. El domingo por la noche publicó una actualización en su sitio web en la que indicó que los viajeros deben consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al terminal aéreo. El periódico Miami Herald informó que dos de las cuatro pistas del aeropuerto habían reabierto el domingo, tras varias horas de suspensión de los vuelos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas