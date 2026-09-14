Mujer quedó inconsciente tras lanzarse por un tobogán en Cocorná: video genera debate

Un momento de angustia quedó registrado en video en un centro recreativo de Cocorná, Oriente antioqueño, luego de que una mujer quedara inconsciente tras lanzarse por un tobogán y caer a una piscina. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la mujer deslizándose por la estructura y entrando al agua. Luego del impacto, permanece inmóvil durante varios segundos, mientras otras personas se percatan de lo ocurrido y se lanzan de inmediato para auxiliarla. Lea más: Estas son las sanciones contra el centro turístico donde murió mujer tras accidentarse en un tobogán Finalmente, varios socorristas logran sacarla de la piscina y prestarle atención en el lugar. El hecho ocurrió en un establecimiento recreativo del municipio y generó una discusión entre quienes vieron las imágenes, especialmente por la manera en la que la mujer realizó el descenso por el tobogán y por las condiciones de seguridad de la atracción.

¿Fue un error al lanzarse o el tobogán representa un riesgo?

Algunos usuarios consideran que lo ocurrido pudo estar relacionado con la forma en que la mujer se lanzó. Entre los comentarios publicados hay quienes aseguran que en este tipo de atracciones los usuarios reciben indicaciones sobre la manera correcta de realizar el descenso y que no cumplirlas puede aumentar el riesgo de sufrir un golpe al llegar al agua. “La chica no supo tirarse de la manera correcta, allí le indican a cada persona cómo se debe lanzar por el tobogán, fue un error de ella”, escribió uno de los usuarios que comentó el video. Pero otras personas cuestionaron directamente las condiciones del tobogán y pidieron que se revise la seguridad de la atracción. “Ese tobogán es mortal”, señaló otro usuario, quien afirmó haber visitado el lugar y consideró que la trayectoria de la estructura podría representar un peligro por la cercanía de la caída con uno de los muros.

Otro de los comentarios fue incluso más allá y pidió a la Alcaldía de Cocorná revisar el centro recreativo, al considerar que ya se habrían presentado otros accidentes en el mismo lugar. El episodio también volvió a poner sobre la mesa la importancia de las condiciones de seguridad en atracciones acuáticas y de que los usuarios sigan las instrucciones entregadas por los encargados antes de utilizarlas. Entérese: Comunidad volvió a improvisar pista jabonosa gigante en las calles de Castilla, en Medellín La información disponible hasta ahora indica que, si bien la mujer quedó inconsciente después del impacto, fue auxiliada de inmediato. No obstante, no fue ingresada al hospital local y habría recibido atención por cuenta propia. Hasta el momento del cierre de la edición de esta nota, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Cocorná o el centro recreativo donde se presentó este hecho. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: