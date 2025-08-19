Mujer fue robada, secuestrada y amordazada con complicidad de su supuesta amiga en Bogotá

Una mujer fue víctima de secuestro, robo y engaño por parte de una supuesta amiga y compañera de trabajo. Los hechos se registraron en Bogotá cuando la señalada delincuente convenció a la mujer de ir a una entidad bancaria a retirar una suma de dinero.

De acuerdo con Noticias Caracol, la víctima y la victimaria se desempeñaban como modelos webcam y ya habían realizado salidas en otras dos ocasiones sin que ocurriera ningún incidente: por eso no hubo sospechas ante el ofrecimiento de recibir compañía para ir a retirar dinero.

De fondo, la señalada criminal habría organizado un plan criminal para hacerla pasar horas perturbadoras.

De acuerdo con la víctima, todo se registró cuando ambas se dirigieron a un centro comercial, en el sur de Bogotá. Allí retiró el dinero que necesitaba y después realizó algunas compras. Cuando terminaron las diligencias, la señalada criminal se ofreció a pedir el transporte.

“Ella me dijo: ‘Venga yo pido el carro para el trabajo’. Pedimos el carro y nos subimos al taxi”, contó la víctima.

Poco tiempo después, varios hombres armados aprovecharon un semáforo en rojo para subirse al taxi. Bajaron a la señalada delincuente y se quedaron con la víctima.

Los armados llevaron a la mujer hasta las afueras de Bogotá. Insistían en tener información sobre las claves bancarias y robarle todo lo que había en ellas.

La víctima narró que su compañera de trabajo sería aparentemente cómplice en estos hechos porque entregó la información sobre todos los movimientos que realizaron en el centro comercial.

“Los manes se bajaron y dijeron: ‘Nosotros sabemos que usted tiene plata, sabemos que fue a la peluquería. De ahí arrancó para el centro comercial, retiró su plata y de ahí se va para su casa, así que denos las cuentas y las claves’”, apuntó la víctima.

Los criminales devolvieron a la víctima a Bogotá y la encerraron en una habitación en la localidad de Ciudad Bolívar.

“En la tarde yo tenía hambre, así que me dieron una sopa, la cual creo que tenía algo, porque apenas me tomé la sopa me quedé dormida y, cuando desperté, estaba encerrada”, apuntó la víctima y añadió que logró escaparse por la ventana de una habitación.

La mujer fue trasladada por la Policía hasta el hospital Meissen para determinar su estado de salud, si había sufrido algún tipo de violencia y se le habían suministrado algún tipo de sustancia. Interpuso una denuncia penal con el fin de dar con el paradero de todos los responsables.