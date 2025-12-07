Murió el hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, el hombre de 32 años que asesinó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, de 7 años, murió en la noche de este sábado, horas después de haber atacado a la menor de edad con un arma blanca en su vivienda en el municipio de Soledad, Atlántico.
El hombre, que después de cometer el crimen de su hija se autolesionó causándose heridas en el cuello, alcanzó a ser auxiliado por la Policía y trasladado al hospital Camino Simón Bolívar, pero de allí fue remitido al hospital Adelita de Char, donde finalmente murió a las 10:00 de la noche.
El estremecedor caso de violencia vicaria ocurrió en la mañana de este 6 de diciembre, sobre las 5:10 de la mañana, cuando el hombre atacó a su hija, justo en el momento en el que la mamá llegaba a recogerla en la vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo.