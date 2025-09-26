x

Viernes de nueva música con Feid, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra: los cuatro lanzamientos musicales de la semana

Uno de ellos es La indiferencia, el reconocido éxito de Silvestre Dangond que, por primera vez, fue llevado al estudio de grabación. En esta versión, el cantante de vallenato unió su voz a la de Fonseca.

    Feid, Silvestre Dangond, Fonseca, Sebastián Yatra y Junior Zamora son algunos de los artistas con nuevas canciones. FOTOS: Cortesía Sony y Universal
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este jueves, el artista paisa Feid lanzó su más reciente canción, RU MOR, la cual ya había tenido un adelanto en su último álbum, FERXXO VOL X: Sagrado, lanzado en junio. En ese trabajo, con el que celebró diez años de carrera musical, dio a conocer diez segundos del tema que ahora puede escucharse en todas las plataformas de streaming.

Lea: Camila, de concierto en Medellín para festejar el regreso tras 10 años de separación

La semana pasada, “Ferxxo” presentó por primera vez esta canción en los shows que realizó en Argentina y Chile en el formato Coffee Parties, para los cuales el cantante hace una invitación a través de redes sociales a sus seguidores, quienes luego se reúnen en cualquier lugar para escuchar al artista.

Próximamente, Feid se presentará en el Austin City Limits Music Festival, en dos fines de semana consecutivos: los del 5 y 12 de octubre.

Silvestre Dangond: La indiferencia

Otro artista colombiano que presentó su más reciente lanzamiento musical esta semana es el vallenatero Silvestre Dangond. El artista estrenó La indiferencia, su nueva canción en colaboración con Fonseca. Aunque este tema ya hacía parte del repertorio de Dangond, es la primera vez que se graba en estudio y junto al ícono del tropipop.

Lea también: ¿Es El último baile la gira más exitosa del vallenato?

“La indiferencia siempre ha sido una canción muy especial para mí y para mi público. Tenía pendiente grabarla en estudio y hacerlo junto a Fonseca, un artista y amigo a quien admiro profundamente, lo hizo todavía más significativo. Nuestra hermandad musical ya quedó marcada con Cartagena, y ahora volvemos a encontrarnos para darle nueva vida a este tema que tanto nos une con la gente”, aseguró Silvestre sobre el nuevo tema, el cual se estrenó oficialmente este jueves durante la ceremonia de los Premios Juventud.

Sebastián Yatra: Canción para regresar

El paisa Sebastián Yatra lanzó su nuevo sencillo, Canción para regresar, una colaboración junto a Belinda, Gente de Zona y Lucho RK. Esta canción se originó en Ibiza, España, en una reunión que tuvo el colombiano con este último artista, oriundo de Gran Canaria.

En cuanto al video musical, fue grabado en tres países: España, Estados Unidos y Puerto Rico. En Formentera, cerca de Ibiza, se filmaron las escenas en el barco; en Puerto Rico, las cámaras recorrieron la majestuosidad del Bosque Nacional El Yunque; y en Miami, capturaron la vibrante esencia de La Pequeña Habana.

En este momento, Yatra se encuentra realizando los últimos conciertos de su gira por España, país donde también tendrá presencia en la televisión nacional con su participación como coach en el reality La Voz.

Junior Zamora presentó Rico como adelanto de su próximo EP, Un verano en Caliyork. El sencillo es una propuesta urbana que rescata lo mejor del afrosound.

Este nuevo trabajo discográfico no solo evidenciará la influencia de artistas de R&B, sino que también rendirá tributo a figuras del afrobeat como Brian Fayaz, Lukey Day, Leon Thomas, Wizkid y Odile.

Siga leyendo: ¿Qué hacer en Medellín? Estos son cinco planes imperdibles para este fin de semana

