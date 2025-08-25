Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer ChatGPT en iPhones y “asfixiar” la competencia

Elon Musk presentó una demanda contra Apple Inc. y OpenAI, acusándolos de dar un trato preferencial a la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y de limitar la competencia de otros desarrolladores de chatbots. Las compañías X y xAI, propiedad de Musk, radicaron la demanda este lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, alegando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone afecta la libre competencia y restringe las opciones disponibles para los consumidores. Puede leer: Así va la pelea de las seis grandes tecnológicas por la inteligencia artificial: ya valen 13 billones de dólares El empresario, fundador de xAI Holdings —que agrupa a Grok AI y a la red social X—, aseguró que Apple dificulta que cualquier competidor distinto a OpenAI logre posicionarse en los primeros lugares de la App Store, un escaparate global clave para los desarrolladores de aplicaciones.

Una batalla de gigantes en los tribunales

El caso enfrenta a la persona más rica del planeta con una de las compañías más valiosas del mundo, en lo que promete ser una batalla judicial de alto perfil. Entérese: ¿Cómo probar internet gratis de Starlink en Colombia? Así funciona el servicio satelital de Elon Musk Apple y OpenAI —cuyo servicio ChatGPT es actualmente la aplicación gratuita más descargada en iPhone en Estados Unidos— colaboran en la integración de inteligencia artificial en los modelos más recientes del dispositivo. Musk, de 54 años, mantiene desde hace años una disputa personal y empresarial con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, originada en los desacuerdos que marcaron su ruptura tras haber cofundado juntos la organización. Según los abogados de X y xAI, el acuerdo exclusivo entre Apple y OpenAI “ha convertido a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone”, lo que, afirman, “ha acaparado los mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI puedan competir”. “Esta es la historia de dos monopolistas que se alían para consolidar su dominio en un mundo cada vez más marcado por la tecnología más poderosa creada por la humanidad: la inteligencia artificial”, señala la demanda. Según el documento, Apple controla cerca del 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI concentra al menos el 80% del segmento de chatbots de IA generativa gracias a ChatGPT. Vea también: El asistente de IA Grok 4 consulta las posiciones de Elon Musk para responder

Apple: la llegada tardía, pero estratégica a la IA