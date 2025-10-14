En vivo | Nacional recibe al Cali en el Atanasio y ya definió sus 11 titulares

La noche de este martes promete emociones intensas en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional definió su nómina titular para enfrentar al Deportivo Cali (7:30 p.m.) en uno de los duelos más esperados de la fecha 15 de la Liga Betplay-2, un partido de contrastes entre dos equipos con caminos distintos, pero con la misma urgencia de ganar.

El conjunto verdolaga saldrá al campo con la siguiente nómina: Luis Marquínez custodiará el arco; Cristian Uribe, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido conformarán la línea defensiva; en la zona medular estarán Jorman Campuzano y Matheus Uribe, encargados de darle equilibrio al equipo, mientras que Edwin Cardona será el cerebro en la creación. En ataque, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos buscarán romper las redes del conjunto azucarero.

Nacional llega con la motivación a tope tras una racha positiva en casa y con la posibilidad de asegurar su clasificación anticipada al cuadrangular final.

El Atanasio, su fortaleza

El equipo paisa ha convertido su estadio en un verdadero fortín. De los puntos sumados hasta ahora, más de la mitad los ha conseguido en Medellín, donde acumula cuatro victorias, dos empates y solo una derrota. Cada encuentro en casa se ha transformado en una fiesta verdolaga, con la hinchada empujando de principio a fin y coreando el regreso del juego vistoso y ofensivo que identifica al club.

Una victoria esta noche llevaría a Nacional a 27 puntos, cifra que lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar entre los ocho. Además, sería un impulso anímico clave antes del cierre de la fase regular.

Un rival que busca resurgir

El Deportivo Cali, por su parte, llega a Medellín con la obligación de ganar. Los dirigidos por Alberto Gamero saben que no hay margen de error: actualmente ocupan la novena posición y un triunfo podría impulsarlos hasta la séptima casilla, metiéndolos nuevamente en la pelea directa por la clasificación.

El conjunto vallecaucano ha mostrado mejoría en su funcionamiento, pero le ha costado cerrar los partidos. Ante Nacional, tendrá la oportunidad perfecta de reivindicarse y demostrar que su proyecto deportivo aún tiene vida.

Los enfrentamientos entre Atlético Nacional y Deportivo Cali siempre tienen un sabor especial. Se trata de dos instituciones históricas del fútbol colombiano, protagonistas de finales, títulos y grandes batallas. En su último cruce, el 20 de abril de este año, los azucareros se impusieron 1-0 gracias a una anotación de Andrey Estupiñán, resultado que aún está fresco en la memoria verdolaga y que buscarán revertir esta vez con el apoyo de su gente.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: