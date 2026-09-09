Nacional visita a Millonarios, ¿qué resultado necesita para clasificarse a la semifinal de la Liga Femenina?

Atlético Nacional femenino, que es dirigido por Jorge Barreneche, se mide a Millonarios este miércoles, a las 6:00 de la tarde en el estadio El Campín, con la necesidad de sumar puntos y así mantener la opción matemática de lograr la clasificación a la semifinal de la Liga Femenina.
Las verdolagas, que vienen de sumar dos triunfos consecutivos ante Internacional de Bogotá, ahora se enfrentan a Millonarios, que es líder del grupo con 8 puntos, seguido por Internacional de Palmira con 7; mientras que Nacional es tercero con 7 unidades y último el otro cuadro capitalino con 4 puntos.
“Estamos muy animadas por las victorias, esto nos ayudó para mejorar en la confianza, y ahora necesitamos es ser más efectivas en el ataque, porque generamos muchas opciones y eso es importante para buscar el triunfo. Esperamos también contar con nuestros hinchas en Bogotá y que los que están en Medellín nos envíen las mejores energías para lograr el triunfo”, comentó Sofía García, jugadora de Nacional.
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El grupo de viajeras para el duelo ante Millonarios lo integran Stefany Castaño, María Isabel Múnera, Karen Vidal, Sofía García, Analiz Zambrano, Lizeth Ocampo, Emiliana Isaza, Kelly Ibargüen, Melissa Moreno, Stefany Cedeño, Luisa Álvarez, Stefanía Orrego, Salomé Builes, Lucero Robayo, Sara Martínez, Jylis Corena, Marian Steling y Manuela González.