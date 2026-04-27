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Tras triunfo en Asturias, Nairo Quintana mide sus fuerzas en el Tour de Romandía

En la carrera suiza, el colombiano se medirá al mejor corredor del mundo en la actualidad, el esloveno Tadej Pogacar.

  • Nairo Quintana buscará ser protagonista en el Tour de Romandía. FOTO X-MOVISTAR
    Nairo Quintana buscará ser protagonista en el Tour de Romandía. FOTO X-MOVISTAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Convertido en el colombiano con más triunfos en la historia del ciclismo, Nairo Quintana (Movistar) vive sus últimas carreras en la alta competencia lleno de alegría y confianza. El boyacense ha demostrado mantenerse al nivel, e incluso ganando, frente a las nuevas estrellas de este deporte.

Tras coronarse el pasado domingo en la Vuelta a Asturias, lo que significó su victoria número 53 como profesional, el corredor de 36 años encara desde este martes un reto de mayor: el Tour de Romandía.

En la prueba suiza que ya conquistó en 2016, Quintana forma parte de un cartel de figuras liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien viene de triunfar en solitario el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Lea: ¡Orgullo nacional! Nairo Quintana, segundo ciclista activo más ganador, ¿quién lo supera?

En solo cinco días de competición esta temporada, Tadej ya acumula cuatro victorias (Strade Bianche, San Remo, Tour de Flandes y Lieja) y un segundo puesto (París-Roubaix, por detrás de Wout van Aert).

Entre las otras estrellas presentes destacan el alemán Florian Lipowitz (tercero en el último Tour de Francia) y el esloveno Primož Roglic (cuádruple ganador de la Vuelta a España), ambos del Red Bull-Bora. La escuadra alemana presenta un bloque potente en el que también actuará el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez.

El otro colombiano en carrera será el antioqueño Sergio Higuita (Astana), quien esta campaña fue subcampeón del AlUla Tour en Arabia Saudita.

Nairo, quien confirmó que este será su último año como profesional, tuvo un rendimiento notable en Asturias, donde además ayudó a su compatriota Diego Pescador a alcanzar el tercer cajón del podio en la general. Quintana mantiene intacta su ambición de ganar y este año espera estar presente en la Vuelta a España.

Montaña en Romandía

La carrera ofrecerá terreno ideal para los escaladores. Luego de un prólogo corto de 3,2 kilómetros este martes, las cinco fracciones siguientes presentan un perfil ondulado. Destacan los puertos de primera categoría de Ovronnaz (8,9 km al 9,8%) el miércoles y de Jaunpass (8,1 km al 8,3%) el sábado, antes de la llegada final en el alto de Leysin (14,3 km al 6%) el domingo.

Egan se alista para el Giro

La primera gran carrera del año, el Giro de Italia, comenzará este 8 de mayo en Nesebar, Bulgaria, y allí estará Egan Bernal (Ineos), quien, al igual que Nairo, viene sorprendiendo por su gran estado de forma.

Luego de ser subcampeón en el Tour de los Alpes, Egan se presentó en la Lieja, donde terminó en la quinta posición tras protagonizar una fuga de 158 kilómetros. Ahora, el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021 se alista para competir en la corsa rosa, que finalizará el 31 de mayo en Roma. En la presente temporada, Bernal ya logró retener en su natal Zipaquirá el título nacional de ruta.

Sigue leyendo: El último vuelo del cóndor: Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

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