¡Orgullo nacional! Nairo Quintana, segundo ciclista activo más ganador, ¿quién lo supera?

Ya va de salida del ciclismo profesional, pero nunca dejó la timidez perpetua que caracteriza su personalidad. Cuando sube al podio de una carrera, por momentos, da la sensación de que quisiera escapar, encerrarse en sí mismo, celebrar en privado y no ante los ojos de tanta gente que lo aclama. Nairo Quintana, el “halcón montañero” que Carlos Vives describe en su canción “El Orgullo de mi Patria”, volvió a darle una alegría a Colombia en el ciclismo europeo después de cuatro años (la última vez fue en febrero de 2022, cuando ganó el Tour de Los Alpes Marítimos), el domingo, cuando se quedó con la Vuelta a Asturias 2026.

El boyacense, que corre su última temporada como profesional en el Movistar que tantas alegrías le dio la década pasada, finalizó primero en la clasificación general con un tiempo acumulado de 14 horas, 30 minutos y 46 segundos. Le sacó 25 segundos de diferencia a Adriá Pericas, del UAE, quien terminó segundo. El ibérico buscó la épica en la cuarta etapa: terminó segundo, a 17 segundos de Édgar Cadena, el ganador de la fracción con 3:39:59. Sin embargo, no consiguió ampliar diferencia con Quintana, que cruzó cuatro en el día con la misma diferencia respecto del ganador.

El cuyabro Diego Pescador, quien corre su segunda temporada en Europa con el Movistar, finalizó sexto en la última fracción, pero con eso consiguió subir de la cuarta a la tercera casilla de la clasificación general: hubo dos colombianos en el podio de Asturias.

¿Nairo Quintana es el ciclista activo con más títulos de Clasificación General?

Nairo Quintana es un hombre de montaña. No solo porque escalando en ellas, sobre la bicicleta, ha logrado sus mejores resultados. También debido a que creció en la vereda La Concepción de Cómbita, en su natal Boyacá. En ese lugar la gente, por lo general, es tranquila. Quintana heredó la timidez de sus padres. Luis Quintana es un hombre de pocas palabras. Doña Eloísa Rojas, la madre del corredor, también lo es. En la tienda que tiene en la vía que lleva hacia Tunja maneja un perfil bajo: atiende con amabilidad, pero no se aprovecha del rótulo de madre de una estrella.

Su hijo actúa igual. Siempre maneja un perfil bajo. En Asturias, cuando salió para recibir la camiseta azul y el trofeo en forma de cruz que lo certificaban ganador de la competencia, se mostró apenado, como si fuera su primera vez en ese lugar, ante los vítores de la gente.

Apenas sacó una sonrisa tímida al inicio. Después, cuando le pasaron la champaña, sonrió con la alegría de ser tricampeón en esta competencia. Al título que consiguió este año le suma los que ganó en 2017 y 2021. Con este campeonato, Nairo se convirtió en el segundo ciclista activo con más primeros lugares en la clasificación general de una carrera: suma 21, solo lo supera Primoz Roglic. Después, mientras sus compañeros de equipo abrazaban a Pescador, uno de los llamados a tomar la “batuta” de los escarabajos en Europa, Quintana dijo que se llevaba muy buenos recuerdos del Principado de Asturias en su carrera, que no sabía si volvería a pasar en competencia, pero que seguro recorrería sus parajes cuando se retire.