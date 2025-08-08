Tras caída, Nairo Quintana abandonó la Vuelta a Burgos

Nairo Quintana prefirió no correr riesgos y se retiró de la edición 47 de la Vuelta a Burgos, 15 días antes del comienzo de la Vuelta a España, para la cual está preinscrito.

Sin dar detalles de su estado de salud, el equipo Movistar confirmó este viernes que el escarabajo boyacense no tomó la salida en la cuarta fracción de la actual carrera tras la caída que sufrió el pasado jueves en el recorrido entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta.

Pese a cruzar la meta ese día en el puesto 72°, a una diferencia de 12.33 minutos del ganador, Quintana, producto de los golpes, se vio obligado a abandonar la prueba que lidera el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R).

A Nairo se le vio con una venda en el brazo derecho y herido en un costado de la espalda.“Mejórate, capo”, escribió Movistar en su cuenta de X,dando ánimos al corredor de 35 años.

Tras este incidente, la preocupación del Movistar de cara a la Vuelta a España, su gran objetivo del año, crece, pues en días recientes sufrió la baja, para el resto de temporada, de su otro líder, Enric Mas, afectado por una flebitis, una patología en las venas que requiere un tratamiento específico basado en el reposo y la ausencia de actividad física intensa, como indicó el elenco español en su momento.