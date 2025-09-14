x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención | Bronce para Natalia Linares en el Mundial de Atletismo en Tokio

Colombia vuelve a estar en el top del atletismo mundial y celebra con la saltadora vallenata.

  • Natalia Linares en su competencia en Tokio donde alcanzó la medalla de bronce. FOTO @worldathletics
    Natalia Linares en su competencia en Tokio donde alcanzó la medalla de bronce. FOTO @worldathletics
  • Atención | Bronce para Natalia Linares en el Mundial de Atletismo en Tokio
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 18 minutos
bookmark

La atleta colombiana Natalia Linares dejó de ser una promesa del atletismo colombiano para convertirse en una realidad y una de las mejores atletas del mundo, ya que este domingo logró la medalla de bronce en salto largo en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025.

La vallenata realizó un salto de 6.92 metros, el mejor registro de su carrera y se quedó con el tercer lugar del podio. El oro fue para Tara Davis de Estados Unidos con 7.13 metros y Malaika Mihambo de Alemania fue plata con un registro de 6.99 metros.

Atención | Bronce para Natalia Linares en el Mundial de Atletismo en Tokio

¿Qué otras medallas ha ganado Natalia en su corta carrera?

Mundial

Bronce en salto de longitud en Tokio 2025

Juegos Panamericanos

Oro en salto de longitud en Santiago 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Oro en salto de longitud en San Salvador 2023

Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo

Plata en salto de longitud en Cali 2022

Juegos Sudamericanos

Plata en salto de longitud en Asunción 2022

Campeonato Sudamericano de Atletismo

Plata en Relevos 4x100 m femeninos - Guayaquil 2021

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida