Atención | Bronce para Natalia Linares en el Mundial de Atletismo en Tokio

La atleta colombiana Natalia Linares dejó de ser una promesa del atletismo colombiano para convertirse en una realidad y una de las mejores atletas del mundo, ya que este domingo logró la medalla de bronce en salto largo en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025.

La vallenata realizó un salto de 6.92 metros, el mejor registro de su carrera y se quedó con el tercer lugar del podio. El oro fue para Tara Davis de Estados Unidos con 7.13 metros y Malaika Mihambo de Alemania fue plata con un registro de 6.99 metros.