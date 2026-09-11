Por qué un documental sobre Gaza recibió una ovación de 25 minutos en uno de los festivales de cine más importantes del mundo

Durante 25 minutos, en la Sala Grande del Festival de Cine de Venecia, cientos de personas aplaudieron de pie a NAZA, el documental dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que es el producto de una extensa investigación sobre las operaciones militares de Israel en Gaza.
La ovación superó la que el año pasado recibió la película nominada al Óscar, La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, que alcanzó alrededor de 23 minutos y que también abordaba la guerra en Gaza. Ahora esta nueva producción rompió el récord de la más aplaudida en la historia del festival.
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Con una duración de 80 minutos, este es el único documental que compite por el León de Oro en esta edición de La Mostra. La película fue incorporada al programa de Venecia a finales de agosto y tuvo su estreno mundial el 10 de septiembre en la Sala Grande. Pero más allá de su recepción, lo que hace particular a NAZA es el acceso que sus realizadores consiguieron a quienes estuvieron del otro lado de las operaciones que investigan.
Abraham y Szor entrevistaron a 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Sus rostros y voces fueron modificados digitalmente para proteger sus identidades.
Las conversaciones se grabaron durante casi tres años, principalmente de noche y en azoteas de Tel Aviv, mientras los realizadores construían una relación de confianza con sus fuentes. La película no presenta sus testimonios como una reconstrucción externa de los hechos: son los propios protagonistas quienes describen los sistemas que, según ellos, utilizaron durante las operaciones en Gaza.