Los multimillonarios negocios de Oracle con la IA que catapultan a Larry Ellison como la persona más rica del mundo

El gigante del software Oracle vive un momento dorado en los mercados. En cuestión de horas, sus acciones se dispararon más de un 40% en la Bolsa de Nueva York y llevaron la valoración de la compañía hasta los 950.000 millones de dólares.

Ese repunte bursátil catapultó la fortuna de Larry Ellison, su fundador, que ya supera la de Elon Musk, —de Tesla, Space X y X (antes Twitter)— y lo convierte en el hombre más rico del planeta.

El motor de esta explosión es la inteligencia artificial. Durante su último trimestre, Oracle sumó ingresos futuros por 317.000 millones de dólares, impulsados principalmente por contratos asociados a IA y a su infraestructura de nube.

La cifra hace prever que el gigante del software roza ya un billón de dólares asegurado en su cartera hacia 2030.

Un factor determinante fue el acuerdo con OpenAI, valorado en 300 mil millones de dólares, considerado el mayor contrato de nube de todos los tiempos.

Según Oracle, este negocio disparó en 359% los ingresos por contratos futuros en el trimestre.

Cabe recordar que Oracle se encuentra como uno de los principales aliados en el Proyecto Stargate, una iniciativa de OpenAI que invertirá 500.000 millones en infraestructura de IA en Estados Unidos durante los próximos cuatro años y que cuenta con socios como NVIDIA, Microsoft, Arm, SoftBank y MGX.

“Como parte de Stargate, Oracle, NVIDIA y OpenAI colaborarán estrechamente para construir y operar este sistema informático. Esto se basa en una estrecha colaboración entre OpenAI y NVIDIA que se remonta a 2016 y una alianza más reciente entre OpenAI y Oracle”, había dicho la compañía el pasado mes de enero.

Por otro lado, las compañías de Musk, incluyendo la startup de inteligencia artificial xAI en 2023, se quedaron por fuera de este importante negocio. Sam Altman, CEO de OpenAI, y el magnate sudafricano han tenido varios roces desde que Musk dejó la compañía en 2018 después de cofundarla tres años antes.

Ellison, de 81 años, resumió el potencial de las cifras de su compañía. Los ingresos por bases de datos MultiCloud con Amazon, Google y Microsoft crecieron un 1.529% en el primer trimestre.

Además, Oracle planea abrir 37 nuevos centros de datos que ampliarán a 71 su red global en asociación con los grandes hyperscalers. Para el fundador, el verdadero mercado a conquistar son los millones de clientes que trabajan con modelos de IA, un negocio que describió como “gigantesco, de varios billones de dólares”.

La directora ejecutiva Safra Catz, a quien el mercado también premió con un aumento de 412 millones de dólares en su patrimonio personal en apenas seis horas de negociación, calificó el trimestre como “asombroso”.

La ejecutiva destacó que Oracle firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes distintos y anticipó que el RPO (ingresos futuros comprometidos) podría superar el medio billón de dólares en el corto plazo.

Los analistas de Wall Street han señalado que la compañía “toma una ventaja considerable” frente a sus rivales en el mercado de centros de datos y que su nuevo papel en la infraestructura de IA la posiciona como un socio indispensable para los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial. El entusiasmo contagió al Nasdaq, que alcanzó niveles récord en la jornada.