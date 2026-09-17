Nelson Deossa brilla con Betis: fue elegido MVP en el triunfo ante Getafe

Nelson Deossa vive un gran momento en el fútbol del Viejo Continente. El centrocampista colombiano, que representa al Real Betis, causó sensación este jueves en la sexta fecha de la Liga de España, en la que su equipo venció 1-0 como local en el Estadio La Cartuja al Getafe.

Deossa fue elegido como el jugador del partido gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y claridad en la distribución del balón. El nacido en Marmato, Caldas, hace 26 años, recuperó ocho balones y ganó diez duelos individuales, tanto terrestres como aéreos.

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Gracias a su aporte, el Betis sumó tres nuevos puntos que le permiten mantenerse en la tercera posición del campeonato, con 15 unidades, las mismas que tiene el Real Madrid y a tres del líder Barcelona.

El conjunto verdiblanco también contó con el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien ingresó al terreno de juego en el minuto 71.

“No me esperaba ser nombrado MVP. Si me lo han dado es que he hecho bien las cosas”, señaló Deossa a DAZN tras el encuentro.