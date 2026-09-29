Nequi convierte el celular en datáfono: así puede pagar acercando la tarjeta

Nequi ha dado un nuevo salto en sus funcionalidades como banco digital en Colombia, ahora los negocios, emprendedores e independientes que utilizan Nequi Negocios ya pueden convertir su celular en un datáfono para recibir pagos con tarjetas débito y crédito, sin necesidad de comprar o alquilar uno de estos equipos. La nueva función utiliza la tecnología NFC del teléfono. Así, para realizar el pago, el cliente solo debe acercar su tarjeta o dispositivo al celular del comercio y completar la transacción. La herramienta permite acceder al servicio de aceptación y procesamiento de pagos con tarjetas nacionales e internacionales prestado por Wompi, la pasarela de pagos de Grupo Cibest. Consulte: “Ahora podrá pagar a cuotas”: Nequi lleva sus créditos a los datáfonos de Redeban Esta alternativa se suma a los métodos de pago que ya estaban disponibles en Nequi Negocios, como los códigos QR y los enlaces de pago.

¿Cómo cobrar con tarjeta usando el celular?

Para utilizar el teléfono como datáfono, el comercio debe contar con un dispositivo que tenga tecnología NFC y utilizar Nequi Negocios. Al momento de la venta, el cliente acerca su tarjeta débito o crédito al celular para realizar el pago. De esta manera, el comerciante puede aceptar pagos con tarjeta directamente desde su teléfono, sin tener que disponer de un datáfono independiente. La función permite recibir pagos con tarjetas nacionales e internacionales y está integrada a las herramientas de cobro que ofrece Nequi Negocios. La nueva funcionalidad no modifica el costo del servicio. Recibir un pago con tarjeta nacional o internacional continúa teniendo una tarifa de 1,99% más IVA sobre el valor de la transacción. Le puede gustar: Nequi se convierte en neobanco desde mañana: qué cambia para sus 29 millones de usuarios Nequi Negocios no cobra cuotas mensuales ni cobros fijos por este servicio. El comercio paga únicamente cuando realiza una venta.

¿Qué pasa si varias personas atienden el negocio?

Nequi Negocios también incorporó una función para que el propietario pueda registrar hasta cinco personas adicionales. Los usuarios registrados pueden ingresar con sus propias credenciales y consultar, directamente en la aplicación y en tiempo real, las ventas recibidas mediante los diferentes métodos de pago. Esto permite que quienes apoyan la atención del negocio puedan verificar los pagos sin depender exclusivamente del celular del propietario. Además, los comercios que reciben pagos únicamente mediante el QR Negocios en la App Nequi pueden vincular hasta tres celulares adicionales. En esos dispositivos, las personas que apoyan la atención reciben por SMS una notificación de cada venta y pueden confirmar que el dinero llegó.

¿Qué otras opciones de pago ofrece Nequi Negocios?

Además de recibir pagos con tarjetas desde el celular, Nequi Negocios permite utilizar códigos QR y enlaces de pago. Los comerciantes también pueden consultar el detalle de las ventas recibidas a través de sus diferentes medios de pago y generar reportes para hacer seguimiento desde la aplicación.

Otra de las funciones disponibles permite generar códigos QR con opción de propina, para que el cliente decida voluntariamente si desea incluirla al momento de pagar.

¿Qué dice Nequi sobre esta nueva función?

Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi, sostuvo que las nuevas herramientas buscan responder a las necesidades que enfrentan comerciantes y emprendedores en su operación diaria. “Los comerciantes y emprendedores mueven todos los días la economía desde sus negocios y, a medida que crecen, también cambian sus necesidades. Nuestro trabajo es entender esas situaciones cotidianas y desarrollar herramientas que les hagan más fácil manejar la plata a su ritmo para que puedan concentrarse en seguir creciendo”, señaló Santa.

El cliente puede pagar acercando su tarjeta al celular del comercio, sin necesidad de que el negocio compre o alquile un datáfono. FOTO CORTESÍA.

Nequi señaló que continuará desarrollando soluciones para que comerciantes y emprendedores puedan gestionar sus cobros y su dinero de una manera cada vez más sencilla. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Nequi Negocios es una aplicación diferente de la app Nequi y está dirigida a comerciantes y emprendedores. Puede descargarse desde Google Play y App Store. Entérese: ¿Nequi está caído? Usuarios reportan fallas y dificultades para ingresar a sus cuentas

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