Néstor Lorenzo también anunció nuevos integrantes de su cuerpo técnico en la Selección

Además de entregar la lista de los 26 jugadores convocados para los partidos amistosos en Estados Unidos, el técnico Néstor Lorenzo confirmó los nombres de los nuevos integrantes del cuerpo técnico que tendrá en la Selección Colombia.

Lorenzo confirmó que contará con preparadores físicos y un asistente. “Se ha sumado José María Bazán, que tiene mucha experiencia en la MLS, en México; nos aportará mucho en temas como la estrategia de pelota parada, ha sido ayudante durante 10 años de Óscar Pareja y espero que se sienta cómodo con nosotros”.

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Así mismo confirmó el nombre de Cristian Osorno, de quien dijo: “Es un profe colombiano que trabajó en Millonarios y esperemos que sea tan feliz como nosotros trabajando aquí”.

Finalmente, habló del profesor Ariel, que también tiene experiencia, ha estado en equipos de Argentina y viene a aportar también. Le deseamos lo mejor a ellos y estoy seguro de que nos van a ayudar a mejorar mucho el trabajo.

Vamos a individualizar mucho el trabajo y por eso los hemos traído, porque son preparadores físicos que nos van a ayudar para todo lo que tenemos que hacer con estos nuevos chicos, que vienen de ser juveniles y se está mostrando.

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Hay que recordar que este nuevo llamado de Néstor Lorenzo se da para los tres juegos amistosos que tendrá Colombia en Estados Unidos, el 26 de septiembre ante México en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Posteriormente, la Selección se medirá a Paraguay el 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos, y finalmente, el 6 de ese mismo mes, se enfrentará a Perú, en el Nu Stadium, Miami.