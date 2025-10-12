x

Néstor Lorenzo, tras la goleada ante México: “Definimos con categoría”

El entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, evidenció satisfacción por el rendimiento mostrado por sus jugadores ante México; también con los que no habían estado en otras convocatorias. ¿Qué viene ahora para Colombia?

  • Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia desde 2022. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 41 minutos
Tras golear a México 4-0 en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, el pasado sábado en la noche y en juego de preparación para la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se mostró cauto y expresó que no se pueden confiar, sobre todo porque el cuadro azteca planteó un buen partido.

James Rodríguez asistió a Jhon Lucumí (16’) y a Luis Díaz (53’), mientras que Jéfferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

“El resultado fue un poco abultado respecto a lo que fue el partido. No hay esa diferencia”, consideró Néstor Lorenzo, DT de Colombia. “El plan salió porque tuvimos categoría en la definición”.

“Esta selección mexicana, campeona de la Copa Oro, es una de las mejores de los últimos tiempos, si no la mejor, con un gran técnico, por momentos te llevan a jugar donde no te hacen sentir cómodo”, prosiguió el argentino.

“México jugó bien, pero aprovechamos oportunidades. Tienen un gran técnico y se ve el trabajo. México por momentos nos llevó a lugares que te hacen sentir incómodo. El resultado se dio porque pudimos definir con categoría”.

Lorenzo dice que el partido fue por momentos parejo, y también señaló que ese trabajo continuo los llevó a hacer la diferencia.

“Hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”.

Y también se refirió a las novedades que presentó esta vez en su nómina.

“Con respecto a ellos, que jugaron, (Kevin) Serna, (Álvaro) Angulo y (Willer) Ditta, ya habían jugado algunos, están desde distintos microciclos y los conocemos. Están a disposición, estoy conforme con el rendimiento de los tres. Serna hizo un trabajo un poco sucio, estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol. La efectividad, creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo, acá cuando abrimos el partido somos letales”.

Este martes, en un nuevo duelo amistoso, Colombia rivalizará contra Canadá, a partir de las 7:00 de la noche en New Jersey.

Siga leyendo: “Hablé con él y le expliqué”: Néstor Lorenzo aclaró por qué no convocó a Jhon Arias y otros referentes para amistosos en EE. UU.

