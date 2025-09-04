Néstor Lorenzo respondió si Dayro será titular o suplente contra Bolivia

La Selección Colombia que dirige el argentino Néstor Lorenzo saldrá este jueves por la clasificación al Mundial de 2026 ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Una victoria en el juego que corresponde a la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana, programado para las 6:30 p.m., bastará a los locales para lograr el boleto para el certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los hombres con los que cuenta Lorenzo llama la atención la presencia de Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años y quien desde hace 9 no estaba en una convocatoria.

Goleador histórico del país con 373 tantos y de la actual Copa Sudamericana con 8, el delantero del Once Caldas ha generado expectativa luego de ser llamado por el timonel. Pero, ¿será inicialista ante Bolivia? Esto respondió Lorenzo en rueda de prensa previo al compromiso.