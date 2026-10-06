Video | Nevado del Ruiz pasó del gris de los incendios forestales a vestirse de blanco con el regreso de la nieve

El volcán Nevado del Ruiz ha sorprendido a visitantes y habitantes de comunidades aledañas que han presenciado cómo esta montaña ha pasado de tener cenizas en algunas zonas a causa de las llamas a vestirse de blanco tras las nevadas de las últimas horas.
Así lo evidenciaron imágenes difundidas por redes sociales de turistas y personas que habitan cerca a este lugar que es Patrimonio Natural de la Nación. En los videos y fotos que se hicieron virales se observa una capa de nieve que cubre carreteras, casas y todo el paisaje alrededor del parque natural.