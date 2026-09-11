Video | “Con una rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo”: la polémica discusión de Neymar con hinchas del Atlético Mineiro

Tras la Copa Mundial de Norteamérica 2026, Neymar Jr. no tuvo tanta continuidad con el Santos de Brasil. Antes de la cita orbital, “O Príncipe” sorprendió con sus actuaciones, las cuales le dieron un lugar en la lista de convocados de Carlo Ancelotti, y aunque inició bien el segundo semestre de 2026, se lesionó y volvió a ser tendencioso fuera del terreno de juego.

En el partido del pasado miércoles 9 de agosto, Santos recibió al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Vila Belmiro. Allí estuvo Neymar presente, viendo a sus compañeros que sacaron el partido adelante sin él en cancha, sin embargo, en el palco donde se encontraba el astro brasileño, era cercano a un grupo de fanáticos del Mineiro.

Las emociones encontradas por ambas partes llevaron a que los hinchas del “Galo” le gritaran cosas a Neymar, haciendo que el ex-Barcelona explote y les responda, quizá, de la forma menos adecuada tratándose de una figura de la jerarquía de él.

A Neymar le gritaban cosas como: “fracaso” o “ya no te da para jugar”, a lo que el jugador respondía con risas. Esto es algo habitual en los últimos dos años para Neymar, pues pasó de ser el ídolo de todo Brasil a uno de los futbolistas más detestados del Brasileirao por su vinculación con el “Peixe”, un fenómeno que es habitual cuando las grandes figuras vuelven a su país.

Ney respondió de forma despectiva a los jugadores del Mineiro de la siguiente manera: “Con una rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo”.