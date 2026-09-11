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Video | “Con una rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo”: la polémica discusión de Neymar con hinchas del Atlético Mineiro

En el juego de Copa Sudamericana que enfrentó al Santos y al Atlético Mineiro, Neymar no estuvo en el terreno de juego, pero igual fue noticia.

  • Neymar Jr., disfrutó el intercambio de palabras con los hinchas del Mineiro. FOTO: Captura de vídeo
    Neymar Jr., disfrutó el intercambio de palabras con los hinchas del Mineiro. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Tras la Copa Mundial de Norteamérica 2026, Neymar Jr. no tuvo tanta continuidad con el Santos de Brasil. Antes de la cita orbital, “O Príncipe” sorprendió con sus actuaciones, las cuales le dieron un lugar en la lista de convocados de Carlo Ancelotti, y aunque inició bien el segundo semestre de 2026, se lesionó y volvió a ser tendencioso fuera del terreno de juego.

En el partido del pasado miércoles 9 de agosto, Santos recibió al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Vila Belmiro. Allí estuvo Neymar presente, viendo a sus compañeros que sacaron el partido adelante sin él en cancha, sin embargo, en el palco donde se encontraba el astro brasileño, era cercano a un grupo de fanáticos del Mineiro.

Las emociones encontradas por ambas partes llevaron a que los hinchas del “Galo” le gritaran cosas a Neymar, haciendo que el ex-Barcelona explote y les responda, quizá, de la forma menos adecuada tratándose de una figura de la jerarquía de él.

A Neymar le gritaban cosas como: “fracaso” o “ya no te da para jugar”, a lo que el jugador respondía con risas. Esto es algo habitual en los últimos dos años para Neymar, pues pasó de ser el ídolo de todo Brasil a uno de los futbolistas más detestados del Brasileirao por su vinculación con el “Peixe”, un fenómeno que es habitual cuando las grandes figuras vuelven a su país.

Ney respondió de forma despectiva a los jugadores del Mineiro de la siguiente manera: “Con una rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo”.

No era la forma, pero también es cierto que el exjugador del Paris Saint-Germain se convirtió en pan de cada día. Hace un mes tuvo un encontronazo por Copa de Brasil cuando el “Peixe” eliminó en condición de visitante al Remo, un humilde equipo de la Amazonía brasileña, pero cuyos aficionados y dirigentes colmaron la paciencia de Neymar.

El sueño de la Sudamericana

Más allá de la polémica de Neymar, el Santos superó desde el principio al Mineiro en Vila Belmiro. Los dirigidos por Cuca hicieron de su casa una fortaleza, llevando una ventaja de dos goles y sin recibir anotación alguna. La gran figura de la noche fue Gabriel Barbosa “Gabigol”, quien brindó dos asistencias.

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Por el lado del Mineiro, el entrenador galo, Eduardo Domínguez, habló de la mejoría que necesita su equipo de cara al siguiente compromiso. Con Kevin Castaño y Mateo Cassierra, el Atlético de Minas Gerais buscará la remontada en el Arena MRV, el próximo miércoles 16 de septiembre a las 5:00 p.m., hora de Colombia.

Lea también: ¿Por qué James no tiene el problema fiscal que tuvo Falcao en Colombia? Propuesta de De la Espriella es clave

¿Cuándo se juega la vuelta entre Atlético Mineiro y Santos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
La vuelta está programada para el miércoles 16 de septiembre, a las 5:00 p. m., hora de Colombia, en el Arena MRV.
¿Qué le dijo Neymar a los hinchas de Atlético Mineiro durante el partido?
Neymar respondió a las provocaciones de los aficionados del Mineiro con la frase: “Con una rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo”.
¿Quién fue la figura de Santos en la victoria contra Atlético Mineiro?
Gabriel Barbosa, “Gabigol”, fue la gran figura del partido, ya que aportó dos asistencias en el triunfo de Santos por 2-0.
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