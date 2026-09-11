Juez suspende plan piloto de fumigación aérea del Gobierno con glufosinato en Putumayo

El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asis, Putumayo admitió una acción de tutela y ordenó suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en cultivos ilícitos en ese departamento.
Ese despacho admitió para estudio una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social y ordenó suspender temporalmente la medida anunciada por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y publicada en el Diario Oficial.
La decisión judicial se conoce pocos días después de que la Policía anunciara el plan piloto de aspersión aérea, que se desarrollaría principalmente en Putumayo y tendría como objetivo intervenir hasta 1.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
Lea también: Tras 11 años suspendida, Colombia inicia plan piloto de aspersión aérea: no será con glifosato
Según lo informado por la institución, el piloto busca evaluar la utilización del glufosinato de amonio y, a partir de sus resultados, avanzar hacia un eventual programa nacional de erradicación aérea con esta sustancia.
La decisión judicial, sin embargo, frena temporalmente la puesta en marcha del plan mientras avanza el trámite de la tutela y el juzgado estudia los argumentos planteados por la organización accionante.
Lo ordenado abre nuevamente el debate sobre las condiciones ambientales, sanitarias y jurídicas que deben cumplirse para reactivar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en Colombia, una política que durante años estuvo asociada al uso del glifosato.
Le puede interesar: Drones con glifosato: la “arriesgada” apuesta de Colombia y EE. UU. para frenar cultivos ilícitos
En total se han emitido 4 decisiones judiciales recientes que frenan o restringen de manera provisional los planes de aspersión aérea en el país y también los bombardeos a campamentos ilegales donde haya presencia probada de menores de edad.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá emitió la primera orden de alcance nacional el 3 de septiembre pasado (ratificada el 10 de septiembre), obligando a las Fuerzas Militares a abstenerse de bombardear si hay indicios de menores reclutados.
Le puede interesar: Defensoría advierte que cultivos de hoja de coca aumentaron en 118.000 hectáreas entre 2020 y 2024
Por su parte, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare dictó una segunda medida de restricción temporal pocos días después, mientras que un juzgado en Popayán (Cauca) emitió un tercer fallo que ordenó suspender los bombardeos en el Cauca ante la posible presencia de menores.
Este juzgado solicitó además revisar los expedientes previos para determinar si se trata de una estrategia de tutelas masivas.