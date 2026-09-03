Nicolás Maduro pide a juez de EE. UU. desestimar cargos; reclama inmunidad como jefe de Estado

La defensa de Nicolás Maduro abrió este miércoles, 3 de septiembre, una nueva batalla jurídica en Estados Unidos. Su abogado, Barry Pollack, pidió a un juez federal de Manhattan que desestime la acusación penal contra el mandatario depuesto y sostuvo que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para juzgarlo porque, según su argumento, continúa siendo el jefe de Estado de Venezuela.

Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero. El proceso en su contra incluye acusaciones de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión ilegal de armas. El venezolano se ha declarado inocente.

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La defensa presentó dos mociones. La principal busca cerrar por completo el caso con base en la inmunidad soberana. La segunda plantea, en caso de que la primera sea rechazada, retirar específicamente el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

De acuerdo con EL PAÍS, Pollack sostiene que Maduro tiene derecho a la inmunidad tanto por su condición de jefe de Estado como por la naturaleza oficial de los actos que dieron origen a las acusaciones. En el documento presentado ante el tribunal, afirmó: “Este procesamiento sin precedentes viola la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”.

El planteamiento, sin embargo, enfrenta un obstáculo porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019. Washington cuestionó entonces las elecciones de 2018 y posteriormente también rechazó como fraudulentos los comicios venezolanos de 2024.

Para la defensa, esa posición política no elimina la condición que Maduro tenía al momento de los hechos investigados. “A diferencia del caso Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el señor Maduro fuera jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó ese cargo legítimamente”, argumentó Pollack. Ese punto será determinante para el juez federal Alvin Hellerstein.

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El precedente que invoca la defensa tampoco resulta especialmente favorable. En 1990, un juez federal de Miami rechazó el intento del exlíder panameño Manuel Noriega de ampararse en la inmunidad de jefe de Estado. Aunque las circunstancias de aquel caso fueron distintas, los expertos legales consideran que el antecedente dificulta la estrategia de Maduro.

La segunda moción presentada por Pollack cuestiona específicamente el cargo de narcoterrorismo. El abogado argumenta que la acusación pretende procesar a un ciudadano extranjero por una conducta desarrollada fuera de Estados Unidos sin establecer adecuadamente el vínculo jurisdiccional requerido por la legislación estadounidense.