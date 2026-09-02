EE.UU. se quedaría con la quinta parte del petróleo de Venezuela: así es el polémico acuerdo

Estados Unidos y Venezuela firmaron el acuerdo energético más grande de la historia reciente entre los dos países. La administración gringa tendrá participación en el desarrollo de 17 yacimientos venezolanos que contienen 65.000 millones de barriles de crudo, una cifra que supera las reservas probadas de todo Estados Unidos, calculadas en 46.000 millones de barriles.
El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump el 28 de agosto en sus redes sociales, y desde entonces el pacto generó tanto entusiasmo en la Casa Blanca como sospechas en Caracas, Latinoamérica y Europa.
El acuerdo parte de la base que Estados Unidos no recibirá de inmediato esos 65.000 millones de barriles, ya que el petróleo sigue bajo tierra. Convertirlo en producción real tomará años, obras de infraestructura costosas y cerca de 100.000 millones de dólares en inversión, una cifra que ni Trump ni el gobierno interino de Delcy Rodríguez explicaron de dónde saldrá.
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