¿Por qué no la encontraron? Las preguntas a rescatistas que no detectaron el cuerpo de la niña Valeria Afanador

El dictamen de Medicina Legal que confirmó que la niña Valeria Afanador murió ahogada, el mismo día de su desaparición y a pocos metros del sitio por el que salió del colegio, volvió a despertar inquietudes sobre el papel de los rescatistas, que durante 17 días pasaron varias veces por el lugar y no vieron su cuerpo.

La opinión pública le ha venido siguiendo la pista a los sucesos que han rodeado esta tragedia, la cual comenzó el pasado 12 de agosto, cuando la infante de 10 años, quien padecía síndrome de Down, salió por una cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

La cámara de seguridad del colegio mostró a la niña sola, saliendo por la cerca cubierta de vegetación, que conduce a la ribera del río Frío, aunque no es claro si al otro lado había alguien más, una situación que tiene a los familiares cavilando.

“Yo le expliqué al señor vicefiscal que claramente conocemos tanto a nuestra hija, que ella no salió sola, y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de este hecho”, declaró esta noche su papá, Manuel Afanador.

Más de 200 rescatistas, entre bomberos, policías y miembros de la Defensa Civil, recorrieron durante 17 días los posibles trayectos que tomó la menor de edad, sin éxito. Quien la encontró finalmente fue un campesino, el 29 de agosto, a pocos metros del lugar de su desaparición.