“¡A mí me tratan serio!”: Niño emprendedor se volvió viral porque gomitas que vende salieron vacías

En redes sociales es tendencia un video en el que un niño relata las irregularidades que encontró en un paquete de Trululu, la famosa marca de gomitas.
Aunque no menciona su nombre ni su edad, en la grabación –que ya ha sido difundida en diferentes redes sociales– el menor se identifica como “un pequeño emprendedor”, lo cual ha causado ternura en miles de usuarios.
Lea: Caso Lili Pink: influencer reveló la extraña forma en la que le pagaban cuando trabajó en esa empresa, ¿pagos bajo cuerda?
“¡Hola! Vengo a hacer una denuncia pública. Soy un pequeño emprendedor y compré este paquete de gomitas”, dice en el video, en el que después pasa a mostrarle a la cámara el producto.
Se trata de un paquete de Trululu que, según el empaque, contiene 50 unidades de diferentes referencias de estos dulces.