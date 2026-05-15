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Director de Crédito Público admite error en proyección de tasas de los TES y culpa al salario mínimo

Las tasas de los TES superaron 14% este año, pese a pronósticos de Javier Cuéllar. Analistas advierten efectos sobre créditos hipotecarios, deuda pública y finanzas familiares colombianas.

  • Las tasas de los TES superaron el 14%, niveles que el propio Gobierno había considerado improbables meses atrás.
    Las tasas de los TES superaron el 14%, niveles que el propio Gobierno había considerado improbables meses atrás.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El mercado de deuda pública colombiano terminó desmintiendo las previsiones del Gobierno. El propio Javier Cuéllar, director de Crédito Público, sostuvo de manera pública que sus proyecciones para este año fueron erradas y reconoció su equivocación culpando a la política monetaria y al incremento del salario mínimo.

La cuestión es que las tasas de los Títulos de Tesorería (TES o bonos de deuda pública) alcanzaron niveles del 14% desde marzo para este año, contrario a lo proyectado meses atrás por Cuéllar.

El director dijo: “Igual que Janet Yellen (expresidenta de la Reserva Federal) cuando dijo que el petróleo nunca iba a superar los 100 dólares por allá en 2014, pues como no soy un pronosticador, fallé en mi pronóstico porque lo hice mal (...).

Cuéllar argumentó que en ese momento el país no contaba con una política monetaria agresiva. Se refiere a la actual escalada de tasas de interés del Banco de la República, que este año subió 200 puntos básicos en dos ocasiones, pasando del 9,25% al 11,25%.

Y también culpó al salario mínimo: “No había una sobrerreacción del mercado de lo que fue en su momento el salario mínimo, que ustedes saben que en enero hubo un movimiento muy fuerte”. Insistió: “me equivoqué en el pronóstico, no lo volveré a hacer”.

El pronóstico fallido de Cuéllar

La cuestión fue que el director de Crédito Público manifestó en diciembre de 2025, en entrevista con La República, que era poco probable que las tasas alcanzaran niveles cercanos al 14%, pese a la volatilidad esperada por factores como el calendario electoral, decisiones de política monetaria y tensiones geopolíticas.

El funcionario también atribuía los movimientos al alza a flujos especulativos que buscaban llevar las tasas por encima del 13%, pero confiaba en que la estrategia de endeudamiento del Gobierno evitaría un aumento mayor.

La realidad es que este año ese rango ya fue superado. De hecho, el Ministerio de Hacienda celebró recientemente una subasta de TES de largo plazo por $6 billones con una tasa ponderada de 14,46%. El bono con vencimiento en 2030 cerró a 14,79%.

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Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, aseguró que hoy el Gobierno emitió $6 billones en deuda interna a tasas entre 13,9% y 14,8%.

“La demanda por esta mega subasta superó los 12 billones. Los inversionistas están dispuestos a prestarle a Colombia, pero a tasas altísimas que no se registraban desde el inicio del gobierno Petro”, advirtió.

El hecho de que las tasas hayan superado el 14% refleja las presiones que enfrenta el mercado de deuda pública, en un entorno marcado por incertidumbre macroeconómica y factores externos.

Aunque la fuerte demanda evidencia interés por los TES colombianos, el nivel de tasas también sugiere que los inversionistas están exigiendo mayores rendimientos para financiar al Gobierno.

Efecto para la gente de a pie

El reciente aumento en las tasas encendió alertas sobre sus efectos en la economía de los hogares colombianos, según el analista económico Diego Montañez.

El analista advirtió que este fenómeno tiene efectos directos sobre los ciudadanos. Al tratarse de tasas de referencia de largo plazo, los TES influyen en otros productos financieros, especialmente en el crédito hipotecario. En ese sentido, explicó que el aumento en los rendimientos de la deuda pública ha presionado al alza las tasas de los préstamos para vivienda.

Incluso, indicó que el contexto actual genera un incentivo para el sistema financiero: resulta más rentable prestar dinero al Gobierno que a los hogares, dado el nivel de las tasas. Esto podría restringir el acceso al crédito para las familias.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha destacado la alta demanda en las subastas de TES, Montañez subrayó que este interés responde, en gran medida, a los elevados rendimientos ofrecidos. A su juicio, esto implica un riesgo, ya que el país está adquiriendo deuda en condiciones más costosas y, en algunos casos, a plazos más cortos.

Finalmente, el analista concluyó que este escenario puede traducirse en créditos más caros para los ciudadanos y en una menor capacidad de inversión a futuro, debido al mayor peso del servicio de la deuda pública.

Entérese: Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro

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