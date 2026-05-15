Director de Crédito Público admite error en proyección de tasas de los TES y culpa al salario mínimo

El mercado de deuda pública colombiano terminó desmintiendo las previsiones del Gobierno. El propio Javier Cuéllar, director de Crédito Público, sostuvo de manera pública que sus proyecciones para este año fueron erradas y reconoció su equivocación culpando a la política monetaria y al incremento del salario mínimo.
La cuestión es que las tasas de los Títulos de Tesorería (TES o bonos de deuda pública) alcanzaron niveles del 14% desde marzo para este año, contrario a lo proyectado meses atrás por Cuéllar.
El director dijo: “Igual que Janet Yellen (expresidenta de la Reserva Federal) cuando dijo que el petróleo nunca iba a superar los 100 dólares por allá en 2014, pues como no soy un pronosticador, fallé en mi pronóstico porque lo hice mal (...).
Cuéllar argumentó que en ese momento el país no contaba con una política monetaria agresiva. Se refiere a la actual escalada de tasas de interés del Banco de la República, que este año subió 200 puntos básicos en dos ocasiones, pasando del 9,25% al 11,25%.