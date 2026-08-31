Más de 4.500 niños han recibido atención cardiovascular especializada gracias a una alianza en Medellín

La atención de niños con enfermedades cardiovasculares complejas en Colombia ha fortalecido su capacidad en los últimos años gracias a una alianza entre el Hospital Infantil San Vicente Fundación y la Fundación Infantil Santiago Corazón, que desde 2014 trabajan en conjunto para ampliar el acceso a tratamientos especializados. Uno de los principales resultados de esta relación es la Unidad Infantil Santiago Corazón, inaugurada en 2019 en Medellín, que permitió consolidar servicios de alta complejidad para pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas y otras enfermedades cardiovasculares. Entre 2024 y 2026, cerca de 4.500 niños han sido atendidos en los servicios de cardiología pediátrica del Hospital Infantil San Vicente Fundación. Dentro de esta cifra se incluyen aproximadamente 700 pacientes atendidos en cuidados intensivos y 638 cirugías cardiovasculares.

Más de 4.500 niños han recibido atención en los servicios de cardiología pediátrica del Hospital Infantil San Vicente Fundación entre 2024 y 2026. FOTO: Magnific.

La capacidad desarrollada también ha permitido recibir pacientes provenientes de diferentes regiones del país, entre ellas Chocó, Córdoba, Caldas, Cesar y Atlántico, que llegan a Medellín en busca de atención especializada. Conozca: Cómo evitar la anemia, la enfermedad que afecta al 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia El proyecto comenzó con el objetivo de ampliar la capacidad del Hospital Infantil San Vicente Fundación para atender enfermedades cardiovasculares de mayor complejidad. Para ello, Santiago Corazón acompañó procesos relacionados con infraestructura, adquisición de tecnología y formación de profesionales. La primera cirugía cardiovascular pediátrica se realizó en marzo de 2017, antes de la apertura de la unidad, que posteriormente quedó equipada con 16 camas de cuidado intensivo y un quirófano para procedimientos de alta complejidad. La formación del personal médico ha sido otro de los componentes centrales. Ocho médicos del hospital realizaron una maestría en Chile, mientras pediatras e intensivistas participaron en entrenamientos nacionales e internacionales. También se fortaleció la especialización en cardiología pediátrica. De acuerdo con el doctor Augusto Quevedo Vélez, líder de cuidado intensivo y cuidado intermedio, el acompañamiento en la capacitación ha sido determinante para aumentar la capacidad de atención de los pacientes.

La alianza también ha permitido incorporar equipos especializados para la atención cardiovascular pediátrica. Entre ellos se encuentran ventiladores de alto soporte, videolaringoscopios y, recientemente, un intercambiador de calor para cirugía cardiovascular, utilizado durante procedimientos que requieren circulación extracorpórea. Esta tecnología permite regular la temperatura de la sangre mientras una máquina asume temporalmente las funciones del corazón y los pulmones durante una cirugía. El hospital también cuenta con un programa ECMO, mediante el cual se han atendido 19 pacientes. Además de la atención médica, la alianza contempla apoyo a familias que enfrentan largas hospitalizaciones, especialmente aquellas provenientes de regiones apartadas o con dificultades económicas, mediante ayudas relacionadas con transporte, alojamiento y alimentación. En Colombia, las cardiopatías congénitas hacen parte de los defectos congénitos más frecuentes, por lo que el fortalecimiento de estos servicios busca mejorar las posibilidades de diagnóstico, tratamiento y recuperación de los niños que nacen con estas condiciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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