Estas son las 24 librerías que abrirán hasta la medianoche este sábado en Antioquia

Casi tres meses después de su tercera edición, la Noche de Librerías regresará este este sábado 17 de octubre. El atractivo central de este evento es que librerías independientes de Antioquia mantendrán sus puertas abiertas hasta la medianoche.

La jornada está pensada como un espacio para descubrir libros, conocer autores, escuchar música y recorrer los catálogos de cada uno de estos lugares.

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El crecimiento que ha tenido la Noche durante sus tres ediciones anteriores da cuenta del interés de los lectores paisas por este formato. Lo que comenzó en julio de 2025 con nueve librerías de Medellín se ha convertido en un evento que ahora tiene una programación cultural más amplia y con mayor participación del público.

Para esta ocasión, la Noche de Librerías hace parte de la programación de la Temporada Cultural Medellín 2026: El amor de mis amores, que hasta el 25 de octubre tendrá alrededor de 170 actividades culturales en museos, teatros, bibliotecas, librerías, barrios y otros espacios de la ciudad.

Una de las novedades de la cuarta edición es que el número de participantes casi que se duplicó. En la más reciente participaron 16 librerías y en la que se llevará a cabo este sábado habrán 24 que podrán visitarse durante toda la noche.

Además, continuando con la iniciativa de que el evento vaya más allá de la capital antioqueña, hay varios lugares ubicados en otros municipios del Valla de Aburrá y de otras subregiones participando.