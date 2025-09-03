x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Djokovic venció a Fritz y se cita con Alcaraz en las semifinales del US Open

El duelo contra el español será este viernes. Será la decimocuarta semifinal del jugador serbio en Nueva York.

  • Novak Djokovic ya acumula 53 semifinales de Grand Slam. FOTO X-US OPEN
    Novak Djokovic ya acumula 53 semifinales de Grand Slam. FOTO X-US OPEN
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Tras otra dura batalla en los cuartos de final del US Open, el serbio Novak Djokovic reconoció no estar seguro de sentirse al máximo para el exigente duelo del viernes frente al español Carlos Alcaraz.

La noche del martes, Djokovic derrotó al local Taylor Fritz después de tres horas y media de un intenso choque de cuartos de final del Grand Slam de Nueva York. Novak venció por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Fritz, el vigente subcampeón de este torneo de Grand Slam y el último jugador local que seguía en pie en Nueva York.

Le puede interesar: Millonario que le quitó a un niño la gorra que le regaló un tenista se pronunció; esto fue lo que dijo

A sus 38 años, el gigante balcánico reconoció ante la prensa que sus reservas de energía volverán a ser claves para enfrentar al favorito Alcaraz, 16 años menor.

Djokovic disputará el viernes su decimocuarta semifinal de Nueva York, la número 53 de Grand Slam, y vuelve a estar a dos pasos de su soñado título 25, que marcaría un récord absoluto en el tenis.

Enfrente volverá a tener al español Alcaraz, el jugador que mejor tenis ha mostrado en el torneo pero que tiene un balance desfavorable de 3-5 en duelos contra Djokovic.

El balcánico se impuso en las dos últimas citas del Abierto de Australia el pasado enero y en la final de los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Tras sus últimos partidos contra Alcaraz y Jannik Sinner dijo que estaba con el tanque medio vacío. ¿Cómo se siente ahora en Nueva York?

“Veremos en dos días. Lo bueno del calendario es que ahora tengo dos días sin un partido, eso ayuda mucho. No me siento muy fresco en este momento, pero espero que en dos días sea diferente”.

¿Cómo describiría los desafíos que aún tiene por delante?

“No va a ser más fácil, eso se lo aseguro. Los próximos días son claves para luchar en cinco sets si es necesario. Sé que necesitaré mi mejor tenis, pero estoy dispuesto a enfrentar el desafío. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos pero no estoy realmente seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días”.

¿Cuánto se necesita para ganar en el torneo con estos dos chicos (Alcaraz y Jannik Sinner) jugando tan bien como lo están haciendo?

“Definitivamente no saldré con una bandera blanca a la cancha. Estoy en otra semifinal de Grand Slam, tengo otra oportunidad y espero estar en forma y jugar lo suficientemente bien como para mantenerme al nivel de Carlos. En ese caso cualquiera puede ganar”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida