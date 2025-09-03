Djokovic venció a Fritz y se cita con Alcaraz en las semifinales del US Open

Tras otra dura batalla en los cuartos de final del US Open, el serbio Novak Djokovic reconoció no estar seguro de sentirse al máximo para el exigente duelo del viernes frente al español Carlos Alcaraz.

La noche del martes, Djokovic derrotó al local Taylor Fritz después de tres horas y media de un intenso choque de cuartos de final del Grand Slam de Nueva York. Novak venció por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Fritz, el vigente subcampeón de este torneo de Grand Slam y el último jugador local que seguía en pie en Nueva York.

Le puede interesar: Millonario que le quitó a un niño la gorra que le regaló un tenista se pronunció; esto fue lo que dijo

A sus 38 años, el gigante balcánico reconoció ante la prensa que sus reservas de energía volverán a ser claves para enfrentar al favorito Alcaraz, 16 años menor.

Djokovic disputará el viernes su decimocuarta semifinal de Nueva York, la número 53 de Grand Slam, y vuelve a estar a dos pasos de su soñado título 25, que marcaría un récord absoluto en el tenis.

Enfrente volverá a tener al español Alcaraz, el jugador que mejor tenis ha mostrado en el torneo pero que tiene un balance desfavorable de 3-5 en duelos contra Djokovic.