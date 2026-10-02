Novak Djokovic ganó y pasó a cuartos de final en el China Open; espera por Alexander Zverev

El exnúmero uno mundial Novak Djokovic, undécimo del ranking actual, sobrevivió este viernes a un duro partido ante el tenista chino Bu Yunchaokete (104º) en los octavos de final del torneo ATP 500 de Pekín.
Djokovic, que encadena así una segunda victoria seguida este año en la capital china después de vencer en su entrada en liza al portugués Nuno Borges (49º), avanza a cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del pulso entre el alemán Alexander Zverev y el también chino Juncheng Shang (250º).