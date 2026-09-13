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Zverev derrotó a Shelton y conquistó su primer Abierto de EE. UU.

Alexander Zverev tuvo de esta manera en el US Open, luego de su derrota en la final de 2020 ante el austriaco Dominic Thiem.

  • Alexander Zverev, nuevo rey del US Open. X-ABIERTO ESTADOS UNIDOS
    Alexander Zverev, nuevo rey del US Open. X-ABIERTO ESTADOS UNIDOS
Agencia AFP
hace 3 horas
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El alemán Alexander Zverev alargó este domingo la maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open al vencer al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam.

Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en ganar el título en 23 años.

Imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros.

Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que terminan el año con un triunfo cada uno.

En Flushing Meadows, el alemán explotó a la perfección la baja por lesión del italiano Sinner y la eliminación del español Alcaraz, el defensor del título, que sucumbió en cuartos de final ante un pletórico Shelton.

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El zurdo de Atlanta, con todo el peso de la historia, estuvo muy lejos de esa excepcional versión ayer.

En su primera final de Grand Slam, en la mayor pista del mundo y ante su público, Shelton reveló sus nervios desde el primer juego, cuando perdió su servicio con una doble falta.

Con otra doble falta le entregó el primer set a un sólido Zverev, que después se apoderó del segundo parcial en un implacable tiebreak.

El alemán imponía su ley con un intratable servicio hasta que Shelton, con ventaja 6-5 en el tercer set, arañó su primer break y alargó la final para júbilo de las gradas.

Shelton, de 23 años, celebró el set casi como una victoria pero Zverev le borró la sonrisa con un break en el arranque del cuarto set y se terminó quitando la espina de la final de 2020, cuando Dominic Thiem le remontó un 2-0.

Al máximo de concentración, Zverev tardó unos segundos en darse cuenta de que ya había convertido el punto de partido.

Con la caída de Big Ben, Estados Unidos sigue sin celebrar un título masculino en su Grand Slam desde el de Andy Roddick en 2003.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Alexander Zverev después de ganar el US Open?
Alexander Zverev sumó su segundo título de Grand Slam con su victoria en el US Open. El primero lo consiguió en Roland Garros.
¿Qué revancha consiguió Alexander Zverev al ganar el US Open?
Zverev se quitó la espina de la final del US Open de 2020, cuando Dominic Thiem le remontó una ventaja de dos sets y terminó ganándole el título.
¿Quiénes terminaron el año con más títulos de Grand Slam entre Zverev, Sinner y Alcaraz?
Alexander Zverev terminó el año con dos títulos de Grand Slam, mientras que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz cerraron la temporada con uno cada uno, según la información suministrada.
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