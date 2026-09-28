Acción de Nu cae 10% tras rumor de millonaria compra del neobanco británico Monzo, ¿qué pasa?

La acción de Nu Holdings registró este lunes una caída de 10,04% en bolsa y terminó la jornada en 12,23 dólares, según datos de Investing.
El movimiento se produjo en medio de las versiones sobre una posible adquisición de Monzo, el banco digital británico, por parte de Nu Holdings, compañía fundada por el empresario paisa David Vélez.
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La operación podría alcanzar una valoración de hasta 10.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 13.200 millones de dólares, según un análisis de Goldman Sachs Research fechado el 27 de septiembre de 2026.